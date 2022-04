La Ministra Carfagna a Bari: nuova linfa per le Zes

Rafforzata la governance per le Zes, una linea di finanziamento dal PNRR di 630 milioni di euro e il credito d’imposta che passa da 50 a 100milioni di euro per ogni investimento. È quanto ha affermato la Ministra per il Sud Mara Carfagna arrivata ieri a Bari per incontrare la Confindustria Puglia. «Nuova linfa per renderle più operative e più attrattive».

Una opportunità che nessuno dovrebbe lasciarsi scappare. Soprattutto quei Comuni, come Giovinazzo, che potrebbero avere molto da offrire in termini di aree disponibili, i perimetri delle Zes si allargano, e di infrastrutture, come il nostro polo logistico e anche la facilità attraverso la rete viaria e ferroviaria, di poter arrivare ovunque. «A Molfetta – scrive il Comitato per la Salute Pubblica - lavorano ad allargare e irrobustire ZES e zona industriale. A Giovinazzo Tommaso Depalma-Sollecito & co. pensano che qualche spot pubblicitario serva ad attirare i turisti». Lo spot pubblicitario in questione è quel collante per dentiere che non rappresenta un buon accostamento con la città, non ci sarebbe molto da andarne fieri.

«E intanto – scrive ancora il Comitato - si applicano con cura a scassare e far pericoloso il lungomare con una ciclabile orribile che deturpa il paesaggio e rende pericolosa la viabilità. E poi si meravigliano che i turisti non arrivano e i giovani sono costretti a scappar via in cerca di lavoro». Naturalmente il Comitato, visto che da molto tempo ha acceso i riflettori su quello che Giovinazzo può offrire a possibili investitori, indica nell’area ex Afp e nel consorzio Asi i luoghi più appetibili per le Zes. «Centinaia di ettari – conclude - che godrebbero delle agevolazioni fiscali, creditizie e per investimenti». Ma come si diceva nel corso dell’incontro organizzato dallo stesso Comitato sulle zone Asi, ci vuole volontà politica. E mentre nelle città vicine qualcosa si muove, a Giovinazzo sembra tutto fermo, in attesa di altri spot pubblicitari.