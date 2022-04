Turismo: la Regione finanzia gli info point comunali

È già sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Si tratta di un Avviso rivolto alle Amministrazioni comunali pugliesi per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli info-point turistici che aderiscono alla Rete Regionale, per l’annualità 2022, i cui Comuni potranno candidare progetti per il periodo compreso tra il 1° Giugno e il 30 Settembre 2022. La dotazione finanziaria messa a disposizione è complessivamente di 600mila euro con un contributo singolo di 16mila euro per ciascun progetto. Ogni proposta progettuale deve prevedere che i servizi di informazione turistica siano erogati gratuitamente, prevedendo il prolungamento degli orari di apertura degli Info Poit, servizi di animazione e valorizzazione del territorio, un piano di comunicazione, l’adozione di una immagine coordinata e la gestione e monitoraggio delle informazioni. Ai progetti ammessi sarà erogato il finanziamento «a sportello», seguendo l’ordine cronologico d’arrivo delle proposte, fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione. «Con questo Avviso - dichiara l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - intendiamo qualificare la rete dell’accoglienza regionale potenziando l’immagine unitaria del brand Puglia. Gli info-point sono, infatti, pilastro della strategia regionale Puglia365 nonché riferimento per i turisti che cercano supporto durante i loro soggiorni nella nostra regione. Questa iniziativa avrà ricadute positive in primis sulla soddisfazione dei turisti, quindi sulla crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero e sul miglioramento della nostra offerta. Ci servirà, inoltre, da un lato per incentivare i flussi di prossimità, dall’altro per destagionalizzare, con riflessi importanti sull’economia locale in un quadro di sviluppo turistico sostenibile. Adesso l’onore e l’onere del miglioramento dei servizi erogati dagli info-point passa ai Comuni: continuiamo insieme a tenere alta la reputazione dell’accoglienza pugliese». Le proposte potranno essere inviate fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2022 esclusivamente all'indirizzo pec avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it.