«Abbiamo fatto un bilancio quasi tecnico perché ci è parso corretto attivare il bilancio per gli impegni correnti dell’amministrazione. Questo per fare in modo che attraverso l’istituto della variazione di bilancio la prossima amministrazione possa destinare le risorse come meglio crede». Così ha concluso il sindaco Tommaso Depalma i lavori che hanno di fatto approvato il bilancio di previsione, ultimo atto importante della sua amministrazione prima del voto del giugno prossimo. Un bilancio «quasi tecnico», come ha detto il primo cittadino, perfettamente in linea con l’azione amministrativa fin qui espressa, senza sorprese evidenti. La notizia di rilievo è il passaggio anche fisico dei consiglieri Gianni Delgiudice e Angelo Lasorsa tra le fila delle opposizioni.