Ex carcere ed ex macello: no alla vendita sì a spazi per la socialità

«Ieri in consiglio comunale chi ci amministra da 10 anni ha deciso di perseverare con l’idea che l’ex carcere e l’ex macello debbano essere venduti». Comincia così una nota diffusa da Daniele de Gennaro, e tratta da un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, realizzato a margine del consiglio comunale che ha discusso il bilancio di previsione e con esso anche il piano di alienazione degli immobili di proprietà comunale. «Una decisone – continua la nota - confermata nonostante questi beni, abbandonati da decenni, siano in vendita dal 2015 e nessuno abbia mai partecipato alle aste». Gli immobili soggetti alla vendita sono l’ex macello comunale e l’ex carcere, la cui alienazione è stata nel corso degli anni, più volte tentata ma mai andata a buon fine. «Questo – prosegue la nota – è il miglior esempio per capire che Giovinazzo non è amministrata bene, perché a farla da padrone ci sono lo scaricabarile, l’assenza di coerenza e di una visione per la cittadinanza». L’idea di de Gennaro e della coalizione che lo sostiene per le amministrative di giugno, è quella di recuperare i due immobili e farne spazi per la socialità. «Dove gli altri vedono un fardello – è scritto nella nota – noi vediamo miniere di opportunità. Siamo fermamente convinti che l’ex macello e l’ex carcere debbano essere recuperati e messi a disposizione della comunità: devono diventare spazi per sviluppare la socialità, la cultura ma non solo. Noi vogliamo che siano luoghi per mettere in relazione i cittadini, i giovani, le imprese e i professionisti. Luoghi in cui possano operare le migliori energie della città, generando idee e sviluppo per Giovinazzo». E poi la stoccata a quanto successo in consiglio comunale. «È il momento – afferma - di far finire l’era dei “balletti e dei teatrini politici” come quello andato in scena lunedì, quando "per tirare a campare" qualche esponente della maggioranza ha addirittura votato a favore di provvedimenti contro cui qualche anno fa aveva espresso voto contrario».