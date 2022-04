Riviste le tariffe Imu: sotto i 12 euro l’imposta non si paga

Circa 900 cittadini saranno esonerati dal pagamento dell’Imu, l’imposta sugli immobili. Questo grazie a un emendamento presentato dal consigliere comunale Giani Camporeale (Pd), approvato all’unanimità durante l’ultimo consiglio comunale che ha discusso il bilancio di previsione. Più precisamente l’importo minimo per il versamento dell’imposta passa dai 2 euro, il limite precedente, ai 12 euro, il limite attuale, e non sarà più dovuto a partire da quest’anno. «Di primo acchito – dice Camporeale – può sembrare una cosa piccola, in realtà pensiamo a tutti quei cittadini che posseggono una piccola casa, piccoli appezzamenti di terreno, cantinole o depositi la cui rendita catastale è bassissima. A fronte di versamenti di pochi euro erano magari costretti a rivolgersi ai Caf o a studi di commercialisti per farsi calcolare l’imposta e farsi compilare i relativi modelli F24 per il pagamento. Per molti di loro questa incombenze non ci saranno più». La soddisfazione di Camporeale e di tutto il Pd è anche nell’essere riuscito, questo nel 2020, a far modificare in sede di approvazione delle tariffe Imu, una delibera che senza il suo intervento avrebbe di fatto stabilito un considerevole aumento delle imposte a carico di quei contribuenti che hanno immobili in locazione con contratti a canone concordato. «L’anno scorso – continua Camporeale - in riferimento al nuovo regolamento per la definizione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, abbiamo presentato altre due proposte approvate all’unanimità. La prima, con la ferma convinzione di supportare coloro i quali si spendono quotidianamente nel sociale, è stata quella di esentare dal pagamento dell’occupazione temporanea di suolo pubblico tutte le Onlus che ne facciano richiesta. L’altra, con lo scopo di perseguire opportunità per la promozione turistica della Città, di esonerare dal pagamento dello stesso canone, quei casi in cui vi siano riprese cinematografiche aventi finalità culturali ed artistiche che diffondano immagini inequivocabili del territorio comunale». Per Camporeale questi sono esempi di politica responsabile e concreta, per l’interesse collettivo. «Il Pd – conclude il capogruppo dei Democratici – ha dato prova di essere propositivo nell’esclusivo interesse della città».