Al risveglio i sogni svaniscono

«Abbiamo scoperto che, come accade spesso ad ognuno, il sogno è materia assai opinabile, il più delle volte soggetta a variabili assai incerte. Proprio come i desideri: assai ricercati, ma spesso elusi». Così commenta il Comitato per la Salute Pubblica con il suo Osservatorio elettorale la prima uscita pubblica di Daniele de Gennaro quale candidato sindaco per le amministrative del 12 giugno prossimo.

«Abbiamo anche appreso - si legge in una nota – che quasi sempre, dopo un sogno, di fronte a un impegno preciso, il sogno scompare. Si scorda tutto». Il candidato sindaco de Gennaro ha voluto indirizzare il suo intervento in piazza Vittorio Emanuele su quelli che possono essere i temi centrali della sua campagna elettorale, partendo da una fase onirica per arrivare alla concretizzazione del sogno. Ma proprio l’impostazione dell’intervento ha lasciato qualche dubbio nell’Osservatorio elettorale che, lo ricordiamo, si è assunto l’onere di confutare gli interventi dei candidati in questa campagna elettorale.

«Ci è stato detto che noi stessi siamo sogni – continua la nota – E come tali non apparteniamo a nessuno, perciò possiamo sognare una città migliore». E questo, secondo il pensiero di de Gennaro, vale per la vicenda della D1.1, per la greenway, per la casa di riposo, sul lavoro da generare. «Tutti sogni da sognare – scrive il Comitato/Osservatorio – e magari da realizzare per chi con grande orgoglio rivendica “noi ci siamo sempre stati”. Ma quando? Nei cinque anni passati? Non sono stati da sogno. Insomma un po’ poco per chi ha voluto partire da lontano». L’appunto anche al fatto che de Gennaro è partito con la sua campagna elettorale già a ottobre dello scorso anno, con i manifesti affissi che lo indicavano come candidato sindaco. «Mesi passati a sognare – si legge nella nota – Sogni interrotti a fine febbraio da una richiesta di primarie del centrosinistra. E nemmeno un accenno a questo. Nessun accenno alla sua coalizione o a chi lo sosterrà, neanche ai nuovi arrivati».

Insomma per l’Osservatorio elettorale la prima uscita pubblica di de Gennaro ha lasciato non poche perplessità, nessun legame alla realtà ma solo l’espressione di quella che potrebbe essere per il candidato sindaco la città ideale.