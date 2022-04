Daniele de Gennaro si ri-presenta alla città

«Generare verbi coniugati all’infinito» così ha esordito Daniele de Gennaro ri-presentandosi alla città come candidato sindaco. «Perché – ha detto - ognuno di noi è stato un seme di speranza che oggi si manifesta in un prato che sta fiorendo. Ognuno di noi è una pianta che rivendica la voglia di esistere per raccontare una città diversa». Il riferimento è alla crescita del movimento da lui guidato e all’azione politica condotta sin dall’ottobre del 2017, a quando cioè si costituì ufficialmente il raggruppamento politico che lo indicò come candidato sindaco. Tra i verbi da coniugare all’infinito, secondo de Gennaro, c’è «sognare». Un verbo più volte ripetuto durante la sua presentazione che inevitabilmente entra nel suo programma politico.

«Sognare – ha detto - per realizzare una stagione nuova per la nostra città. Con la partecipazione di tutti e non solo con un voto espresso in cabina elettorale». I temi sono quelli del lavoro, dell’ambiente, della sostenibilità. «Vogliamo che la nostra sia una città generativa di lavoro – ha detto ancora – che si apra alle nuove tecnologie, a tutto quel lavoro che non impatta sull’ambente». Non solo lavoro tra i «sogni» di de Gennaro, ma anche una viabilità responsabile che «genera diritti e doveri a chi percorre le vie della città». È assai probabile che il riferimento del candidato sindaco sia in questo caso alle piste ciclabile che più di un disagio hanno creato a cittadini e automobilisti. Tra le aspettative di de Gennaro gli spazi dove possa generare la socialità. «Tra gli obiettivi – ha affermato – quello di generare spazi dove possa germogliare la cultura, gli eventi, pensando ai tanti contenitori abbandonati da rigenerare».

Nel discorso pronunciato da de Gennaro in piazza, non mancano gli accenni al verde, all’ambiente, soprattutto pensando alla discarica di San Pietro Pago. «Siamo noi – ha detto- che abbiamo affermato che il percolato non era acqua sporca. C’eravamo noi sulla discarica a denunciare». E poi una città più pulita, con un occhio agli animali domestici e ai loro spazi. Un occhio di riguardo de Gennaro lo rivolge alla popolazione anziana. Inevitabilmente il pensiero va alla casa di riposo «che sta lì da 5 anni. È una comunità che non è in grado di prendersi cura degli anziani». Un plauso il candidato sindaco lo rivolge alle associazioni che hanno tenuto alto il valore culturale della città. «Con i loro associati e volontari – ha detto – sopperiscono a chi per istituzione dovrebbe provvedere ai bisogni della città e alla sua valorizzazione». Tra i valori c’è anche quello dell’artigianato, secondo de Gennaro, che non manca di fare cenno alla vicenda della D1.1. «Lì c’è in vulnus – ha detto – da sanare. Li ci sono capacità e professionali di livello elevato da salvaguardare e che hanno bisogno di amministratori che li sostengano». E poi la chiosa: «Noi non apparteniamo a nessuno, i sogni non appartengono a nessuno, possiamo realizzarli solo noi che non apparteniamo a nessuno».