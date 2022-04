Domani in aula l’ultimo bilancio di previsione dell’amministrazione Depalma

Quello che si celebrerà domani alle 18,30 sarà l’ultimo consiglio comunale sui temi finanziari dell’era Depalma. All’ordine del giorno il bilancio di previsione e tutti gli atti ad esso collegati collegati. Sarà anche l’eredità che l’attuale primo cittadino lascerà a chi gli succederà alla guida della città, e sarà anche un consiglio comunale un po’ più difficile degli altri, visto che con l’approssimarsi della campagna elettorale per le amministrative, alcuni pezzi dell’attuale maggioranza hanno annunciato la loro candidatura tra le fila delle opposizioni. Depalma potrebbe ancora mantenere la maggioranza nella massima assise cittadina, ma molto risicata. In pratica sarebbe la sola sua figura a fare la differenza, se tutti i consiglieri saranno presenti. Quello di domani comunque non sarà l’ultimo consiglio comunale. Già mercoledì si tornerà in aula con punti all’ordine del giorno soprattutto per discutere di debiti fuori bilancio, frutto di sentenze emesse dal Giudice di Pace, per controversie amministrative e dal Tribunale di Bari.