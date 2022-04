Daniele de Gennaro si presenta alla città

Parte ufficialmente sabato la campagna elettorale di Daniele de Gennaro. Il candidato sindaco, al suo secondo tentativo per la conquista della poltrona da primo cittadino, è sostenuto da Civica 22, Primavera alternativa, Movimento Puglia, Sinistra Italiana e de Gennaro Sindaco. Daniele de Gennaro, con le liste a suo sostegno, ha scelto piazza Vittorio Emanuele per inaugurare la campagna elettorale in vista delle amministrative del 12 giugno. «Tutti in piazza con Daniele» è lo slogan pensato per l’occasione. L’appuntamento è per le 19,30.