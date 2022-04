Sui temi dell’urbanistica Sollecito fa passi indietro rispetto al passato

«Con la sua prima uscita elettorale, il candidato sindaco Michele Sollecito ha fatto un clamoroso voltafaccia su tutto». Così afferma in un posto il Comitato per la Salute Pubblica che, con il suo Osservatorio elettorale, intende analizzare i temi della campagna elettorale, ormai partita (si vota a Giugno), rimarcando la coerenza o le contraddizioni degli schieramenti politici in campo. Aveva promesso di «fare le pulci», e così accade in occasione di quella che la prima uscita dell’attuale vicesindaco, che nei giorni scorsi ha dato il via al suo impegno da candidato alla poltrona di primo cittadino, illustrando il Pug, il piano urbanistico generale, oggi in fase di elaborazione.

«Non avevamo creduto alle differenze vantate da Michele Sollecito rispetto al suo predecessore Tommaso Depalma al momento della presentazione delle sue liste – scrive il Comitato – Dobbiamo ricrederci dopo aver assistito alla prima uscita elettorale dell’attuale vicesindaco, voglioso di continuare sulla scia del suo predecessore». Il Comitato guarda al cambio di rotta proposto in materia urbanistica, in particolare su Asi, su D1.1, sulle aree delle ex Afp, e fa un’analisi punto per punto su quanto affermato da Sollecito nel corso della sua conferenza. «Dopo aver additato, insieme a Depalma e Iannone, le aree Asi come un inutile “carrozzone” – scrive il Comitato – con tanto di commissione consiliare istituita per uscire dal Consorzio e garantire il ristoro agli agricoltori per le esose fiscalità, adesso è adesione entusiastica con proposte di nuova viabilità per un0area che si annuncia vitale per il futuro e della città e dei suoi giovani. Misteri della politica. Adesso l’Asi è chiave dello sviluppo».

Un passo indietro rispetto al recente passato, e anche un diverso atteggiamento sulla D1.1. «Tutti ricorderanno la costituzione di parte civile del Comune in una vicenda indicata a furor di popolo come il massimo dell’ignominia amministrativa, con amministratori e dirigenti indicati al pubblico ludibrio – scrive ancora il Comitato - Nel più recente passato, a seguito di una sentenza del Tribunale di Bari e di un rinvio alla Corte costituzionale, si era invitato l’Amministrazione Depalma a rimeditare quella posizione, di fatto estremamente pericolosa, sia per i privati che per lo stesso Comune. Niente, non c’era stato nulla da fare. Adesso le posizioni completamente mutate. Basta con la persecuzione giudiziaria. Per bocca di Sollecito: meglio intervenire con atti amministrativi, recuperare gli standard urbanistici e completare le opere di urbanizzazione. E tutti gli anni passati ad imprecare, in attesa dell’atto giudiziario finale?».

Altro tema confutato dal Comitato riguarda le aree ex Afp. «Qui si sono fatte rivedere le diapositive sul libro dei sogni presentato anni fa dai privati, sposato da Depalma e presentato a Milano all’appuntamento annuale di «Urban Promo». Il tutto senza menzione alcuna della nuova situazione determinata nelle AFP dalle necessità e dalle urgenze della bonifica dopo le comunicazioni giudiziarie a Sindaco e proprietari dell’area. Per provvedere alla bonifica bisogna abbattere i capannoni estremamente pericolosi. E il Comune ha dato le richieste autorizzazioni. Che ne è allora di quel Master Plan che voleva invece utilizzare le vestigia dell’archeologia industriale per Accademie del cinema e altro ancora? Che ne è dei titoli su quelle proprietà emessi a titolo risarcitorio per i lavori di bonifica e recentemente al centro di una sentenza del TAR che ha respinto il ricorso dei proprietari? Sollecito tace in materia».

Quelli sotto la lente d’ingrandimento sono forse i tre temi maggiori con cui la prossima amministrazione comunale dovrà confrontarsi, ma ci sono altri temi, per così dire minori, ma che incidono notevolmente sull’assetto urbanistico della città. Su tutti la questione parcheggi. «Sollecito evidenzia la necessità di parcheggi presentando un’area da realizzare in via Fossato – scrive il Comitato - Ma chi ha cancellato dal centro di Giovinazzo centinaia di parcheggi per piste ciclabili inutili e pericolose? Chissà? E poi c’è un seguito. Tutto un elenco di opere da finanziare con la manna dal cielo del PNRR o la ridislocazione del polo logistico intermodale, per liberare le strade dai Tir …. Grande scoperta».

In conclusione il Comitato si toglie qualche sassolino dalla scarpa. «Benvenuti nel mondo dei vivi – scrive rivolgendosi agli attuali amministratori - tra quei “quattro amici al bar” omaggiati volta a volta dal Sindaco come “nullafacenti” in vena di “chiacchiere”. Evidentemente i loro appunti continui sull’ASI, sulla necessità di dismettere i toni truci sulla D.1.1 e magari sulle aree ex-AFP come zona ZES ottimale valgono qualcosa. Ora sono il cuore delle proposte del candidato sindaco Sollecito. Complimenti, benvenuto tra i “chiacchieroni”.