Con il Pug è partita la campagna elettorale di Sollecito

«Il futuro delle città è nella rigenerazione, nella identità dei singoli territori». Così ha esordito Alfonso Pisicchio intervenendo all’incontro sui temi del Pug, il piano urbanistico generale, organizzato dalla colazione «Il nostro futuro si chiama presente» che sostiene Michele Sollecito quale candidato sindaco. «Identità e unicità - ha incalzato Antonio Messeni Petruzzelli – frutto di una visione e di un obiettivo da perseguire». Con l’incontro di ieri sera, moderato da Maria Rosaria Stufano Melone, Sollecito ha ufficialmente aperto la sua campagna elettorale scegliendo come tema proprio quello dello sviluppo urbanistico della città. Un lavoro, quello della redazione del Pug, cominciato nel 2019 con l’affidamento della redazione del piano, e che si sta completando prima di arrivare alla sua adozione.

«Per la redazione del Pug – ha spiegato Sollecito con il suo intervento – siamo partiti dalla visione di quello che può essere lo sviluppo di Giovinazzo». Il lavoro è stato condotto sulla direttrice del fare leva sulle risorse naturali per compattare il territorio, e cioè sul mare, sul patrimonio storico-culturale, il territorio agricolo, l’insediamento urbano esistente. Per produrre un equilibrato sforzo di valorizzazione. E su questa direttrice le previsioni emerse sono quelle di compattare il tessuto urbano intervenendo sulle aree delle ex Afp e sulla zona adiacente il campo sportivo, di intervenire nel comparto oltre il tracciato ferroviario, l’attuale C3, per portare fuori dal centro abitato le attività produttive e logistiche, pensando soprattutto al traffico pesante che attualmente attraversa le aree abitate, riqualificare in tutta la sua interezza la fascia costiera. E nel contesto di trasformazione del territorio giovinazzese, secondo il Pug, entra anche la zona Asi. «Ci sono interlocuzioni con il Consorzio Asi – ha detto Sollecito – Abbiamo presentato una idea progettuale che prevede anche la realizzazione di un asse viario che superi le criticità dell’esistente e che diventa funzionale allo sviluppo dell’area e individuato una maglia che potrebbe diventare subito operativa, se tutta l’area dovesse risultare troppo ampia per l’infrastrutturazione. Vogliamo farci trovare pronti».

Sulle rigenerazione delle aree a nord e a sud della città, le ex Afp e la zona campo sportivo, il Pug prevede innanzitutto il completamento della bonifica di Lama Castello e gli accordi in corso con i privati per il completo recupero. «E’ imprescindibile l’accordo con privati» ha affermato Sollecito. Nella zona del campo sportivo sono già in corso i lavori per la ristrutturazione del Depergola. «In ottemperanza della pronuncia della Corte costituzionale sulla D1.1, abbiamo presentato piani e atti amministrativi per interventi specifici, ed evitare così la confisca dell’intera zona artigianale, immaginando di intervenire lotto su lotto». Lugo la costa sono previsti interventi per la realizzazione di parcheggi sull’area occupata dalla scuola Pansini ed esiste la possibilità di ottenere finanziamenti per la messa in sicurezza tutta la costa di levante a partire dal vecchio porto, e la zona che, a ponente, che va oltre il macello verso la Trincea. E infine due sorprese, le ha chiamate Sollecito: la candidatura ai fondi PNNR della riqualificazione della bretella stradale che unisce, oltre la ferrovia, via Terlizzi con via Bitonto, e la realizzazione di un asilo nido contando fabbisogno standard dei servizi destinati dalle città.