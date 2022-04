È ufficiale: si vota il 12 giugno per le amministrative e per i referendum

Sarà «Election day». Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri che ha indicato nel 12 giugno la data per le elezioni amministrative e per il voto referendario. Sono 5 i quesiti referendari su cui gli italiani dovranno esprimersi, e riguardano la riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, la custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino. Per il rinnovo dei consigli comunali, tra cui quello di Giovinazzo, sono 970 i comuni italiani chiamati alle urne. Per le comunità di oltre 15mila abitanti, in caso di ballottaggio si tornerà al voto il 26 giugno.