Antenne 5G: il Comune non ha mai ritirato l'ordinanza che le vieta sul territorio

L'ordinanza che vieta l’installazione di antenne per la telefonia mobile del tipo 5G su tutto il territorio comunale non è mai stata ritirata. Nonostante il Decreto Semplificazioni del 2021, tramutato poi in legge, recita che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati». Cioè i Comuni non possono impedire le installazioni, possono solo individuare i siti più idonei. Tutto questo con i Tribunali Amministrativi Regionali che stanno dando ragione ai gestori telefonici, condannando i Comuni non solo al pagamento delle spese legali, ma anche al rifondere danni subiti nel frattempo dalle compagnie telefoniche. Anche Giovinazzo è incappata in un ricorso al Tar promosso da un gesrore, con il Comune che si è dovuto costituire in giudizio con una spesa iniziale di 6mila euro «presi dalle casse comunali e quindi dalle tasche dei cittadini», scrive il Comitato per la Salute Pubblica, su cui però non è stato ancora espresso un giudizio. Ma grazie o a causa di quella ordinanza, Giovinazzo non è sulle mappe che indicano la presenza di antenne di nuova generazione. Con buona pace per la telemedicina, il telelavoro, la didattica a distanza. Tutto funziona, certo ma non al meglio, con problemi di connessione, con dati che viaggiano più lentamente. «Eppure – scrive il Comitato – il sindaco Tommaso Depalma, non sembra poter fare a meno del telefonico. Per strada, in riunione, in consiglio comunale, chissà in bicicletta. Vive in simbiosi con quell’attrezzo, eppure dice di odiarlo». Se non odia il telefonino, sicuramente odia le antenne, senza le quali il cellulare non funzionerebbe. «Chi ha scordato le campagne contro le antenne – scrive ancora il Comitato – “Giù le antenne dal palazzo comunale” diceva. Era il 2017 e le antenne sono ancora lì». Evidentemente rimuoverle non è cosa semplice, anche perché con la legge in vigore il Comune è finito fuori legge per la delibera ancora in vigore». A questo punto sarebbe opportuno annullare quella ordinanza, per non incorrere in altri ricorsi al Tar che darebbero sicuramente ragione ai gestori di telefonia mobile, con un aggravio economico notevole. È già successo in altri comuni italiani. «Giovinazzo – conclude il Comitato – rischia di pagare salata questa mania condivisa in tutta Italia con i no vax, gli analfabeti digitali e qualche politico fuori di testa, fautore del medioevo digitale». Il riferimento è ad alcuni parlamentari, espulsi anche dai loro partiti di appartenenza, che hanno messo sullo stesso piano pandemia e 5G, con posizioni antiscientifiche anche contro i vaccini.