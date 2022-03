Il porto di Giovinazzo: il grande fallimento dell’amministrazione Depalma

Il comunicato è congiunto. A inviarlo sono i gruppi politici di Primavera Alternativa, Sinistra Italiana, Civica 22, Movimento per la Puglia e X de Gennaro sindaco. L’oggetto: lo tato del porto di Giovinazzo. «Un fallimento gestionale, l’ennesimo, dopo 10 anni di amministrazione Depalma - Sollecito» si legge nel comunicato. Secondo i movimenti politici che sostengono la candidatura a sindaco di Daniele de Gennaro, l’intera area portuale è in completo stato di abbandono. «Lo scorcio più bello e fotografato della nostra città – recita il comunicato – vede l’accesso al molo di ponente, dedicato ma senza neanche una targa ai “Costruttori di Pace” e a dono Tonino Bello, interdetto ai pedoni. Quello di Levante altrettanto “per la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, in considerazione dello stato di deterioramento della pavimentazione, per la presenza di spezzoni di ferro arrugginiti potenzialmente pericolosi, per l’assenza di segnaletica”». Non solo i due moli sotto la lente d’ingrandimento dei gruppi politici. Anche i pontili d’attracco per i natanti, che dovrebbero essere rimossi su indicazione della Capitaneria di Porto. «Con una amministrazione – continua la nota – che in 10 anni non è stata capace di mettere a posto le carte». Risulterebbero abusivi e a rischio smantellamento forzato con «decine di barchette costrette a cercare altri porti o depositi, con gravi danni per i gozzi, le nostre tipiche imbarcazioni in legno». Il danno sarebbe per i natanti da diporto e anche per chi pratica la piccola pesca come attività. «L’amministrazione in carica è riuscita a trasformare l’incubo in realtà – riporta la nota – Che fine ha fatto il piano regolatore del porto, annunciato da anni e per cui sono state bruciate decine di migliaia di euro? È questa l’immagine della nostra città da consegnare ai turisti che speriamo tornino in primavera e estate?». C’è ancora un problema di fondo. L’intero specchio d’acqua ha bisogno da anni di essere dragato. Ormai alcune zone sono insabbiate e per questo poco praticabili. Qualsiasi intervento ipotizzato per il rilancio in chiave turistica, ma anche economica, del porto di Giovinazzo, non può prescindere da interventi consistenti di dragaggio. «Noi crediamo – conclude la nota – che l’economia del mare vada valorizzata partendo da un’area portuale bella, sicura e accessibile a tutti. Per questo intendiamo aprire un confronto aperto con la cittadinanza e con quanti hanno a cuore il nostro porto».