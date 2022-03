Curiosità in salsa elettorale

Inutile nasconderlo. L’annuncio della candidatura a sindaco di Roberto De Blasi è stata una sorpresa per tutti. E la curiosità che è nata intorno alle liste e gruppi che appoggiano la sua discesa in campo è tanta. Nulla si sa. E da parte del candidato sindaco il riserbo sul tema è assoluto. La curiosità come dicevamo è tanta, e il Comitato per la Salute Pubblica, che in questo frangente veste i panni di Osservatorio elettorale, ha voluto indagare. E le sorprese non sono mancate. I quattro simboli di cui si fregiano le liste, tutte civiche, in appoggio a De Blasi, sono già apparse nel panorama politico amministrativo italiano. Nomi e colori identici a liste che hanno partecipato a elezioni comunali a Stigliano in Basilicata nel 2017, a Fiumicino nel 2018, a Mazara. Non solo, anche il comunicato che annuncia la candidatura di De Blasi appare copiato «dal comunicato di candidatura, sempre di liste civiche – scrive il Comitato – denominato “Progetto Cascina” nell’omonimo comune in provincia di Pisa. Strano ma vero». A questo punto la curiosità aumenta. Per soddisfarla dovremo aspettare la prima uscita pubblica di De Blasi e della sua coalizione, che siamo certi, avverrà in tempi brevi.