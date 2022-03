Anche Roberto De Blasi si candida a sindaco di Giovinazzo

Evidentemente si è svolto tutto in gran sordina. Al punto la candidatura a sindaco di Roberto De Blasi, per le prossime elezioni amministrative, appare come una novità ma del tutto inaspettata. A sostenerlo le sigle Osservatorio Politico, Avanti Uniti, Crescere insieme e Rinascita civica. «La sollecitazione - si legge nella nota stampa diffusa – è arrivata da tantissimi cittadini, donne e uomini di Giovinazzo, che stanchi delle esperienze vissute con i partiti tradizionali, di sinistra come di destra, sentono che una svolta positiva possa giungere solo dall’impegno civico, vero, nuovo, svincolato da apparati di partito con interessi spesso lontani dai bisogni del territorio, e dai desideri di carriera politica di singoli personaggi. Il gruppo delle persone al lavoro è costituito da semplici cittadini, provenienti da diversi ambiti nel mondo delle professioni, ma tutti accomunati da un forte sentimento di impegno per il riscatto del nostro territorio, da troppo tempo ormai fermo al passo e fuori dai processi di crescita e sviluppo. La costruzione del Programma elettorale è in uno stato avanzato e sta puntando ad armonizzare tutti i bisogni del territorio, quelli di carattere generale come le specifiche esigenze di ogni quartiere e dei cittadini che le abitano. Il punto di partenza è stata la stesura e condivisione di un Manifesto dei Valori, che descrive i principi ispiratori dell’Associazione e che viene sottoscritto da simpatizzanti e amici che si riconosceranno negli indirizzi che vengono dati ai nostri rappresentanti nelle istituzioni. Sono in programma incontri con associazioni, enti e protagonisti dell’economia locale, senza ideologismi preconcetti o protagonismi personalistici con l’unico obiettivo di ascoltare le istanze che ci verranno presentate».