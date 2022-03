Partita la campagna elettorale, il Comitato promette di fare «le pulci» agli schieramenti in campo

La campagna elettorale è ormai partita. Con la presentazione di Michele Sollecito a candidato sindaco, l’ormai imminente presentazione di Maria Rosaria Pugliese, e l’attesa ufficializzazione di Daniele de Gennaro, i giochi delle coalizioni sembrano fatti. Si tratterà adesso di guardare ai programmi dei singoli candidati e a quello che sapranno mettere in campo per convincere gli elettori. Per questo il Comitato per la Salute Pubblica si pone come attento osservatore su quelle che saranno le dinamiche, su quelli che saranno i temi caldi della campagna elettorale, facendo magari «le pulci» a quanto si dirà durante gli incontri e i comizi, guardando a tutti gli schieramenti in campo.

Inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento del Comitato è caduto Michele Sollecito, il primo ad ufficializzare la propria candidatura, e la coalizione che lo sostiene. «È inevitabilmente scontato che il delfino di Depalma – scrive il Comitato in una nota – inaugurasse la stagione elettorale, partita a rilento per tutti e non per colpa del Covid (l’annuncio della candidatura di Sollecito era del 30 novembre, dopo più di tre mesi la prima iniziativa pubblica). Vedremo quanto e come la generale astensione dalla politica e non solo dal voto, che ha caratterizzato in Italia gli ultimi appuntamenti elettorali, non si faccia sentire anche da noi». Quello dell’astensionismo sarà un tema che naturalmente condizionerà anche le altre forze politiche. Per entrare nel tema della «prima» di Sollecito, il Comitato osserva quanto idillio e quanta amenità c’è stata tra i suoi sostenitori. «A far da anfitrione – osserva il Comitato – il Presidente del Consiglio comunale uscente, Alfonso Arbore. Lo stesso che recentemente è stato protagonista di un aspro conflitto con la maggioranza. Scambi di accuse e di reciproca sfiducia volati pubblicamente in consiglio comunale e su facebook». In quel frangente sembrava che la maggioranze che ha sostenuto Depalma dovesse rompersi. E invece tutto appare rientrato.

«Assai zuccheroso – scrive ancora il Comitato - Arbore ha presentato le varie liste». Pochi gli accenni ai due consiglieri che erano parte della maggioranza, che hanno deciso di guardare altrove, dichiarando il loro dissenso nell’ultima seduta di consiglio comunale, indicati semplicemente come «qualcuno perso per strada» come ha detto poi Sollecito nel suo intervento. E il candidato sindaco ha voluto molto calcare l’accento sulle differenze «vere o presunte» scrive il Comitato, tra lui e Depalma. Nel suo intervento Sollecito ha fatto anche riferimento alle stagioni politiche nazionali del 2011 e 2012, quando imperversava il populismo. Quella stessa stagione che ha prodotto la discesa in campo di gruppi politici che poi hanno portato Depalma alla elezione a sindaco, e che ha tracciato la rotta verso la candidatura dell’attuale vicesindaco. Sollecito adesso elogia il ritorno a quelle culture politiche «sopite magari, ma mai morte», «Solo che attorno a Sollecito – ricorda il Comitato – di questo ritorno, di cultura e soggetti politici non c’è traccia alcuna. La colazione è fatta dalle liste civiche di sempre e dalle persone assemblate in questi anni. Nessuna traccia del nuovo, e nemmeno di antico, ora che Iannone ha annunciato il suo ritiro».

E poi c’è quel «dare senso al consenso». «Forse prima il consenso non aveva senso? – si chiede il Comitato – per 10 anni? Un’ammissione pesante. Oppure definirsi “Il nostro futuro si chiama presente”. Davvero? Povera Giovinazzo se il suo futuro è tutto nel presente, quello rappresentato da Depalma, Sollecito &co». Il Comitato riflette anche sulla «solita carta delle realizzazioni». «Fitta fitta – scrive – ma senza indicare alcuna delle mancate realizzazioni. Carcere, macello, verde pubblico, è tutto lì come 10 anni fa. Appena un accenno alla casa di riposo lasciata a metà». Anche i cenni al PNNR per il Comitato sono «una sconsolata e grigia prospettiva. E certo – osserva – se tutto è racchiuso nel presente. Manco una parola per i giovani, la mancanza di lavoro».

Un ultima riflessione il Comitato la fa sull’intervento di Depalma: «Ha promesso che non parteciperà all’agone elettorale, ma non ha mancato qualche affondo tanto per lanciare qualche “torciuta” insinuazione qua e là, come al solito. Perché lamentarsi poi di esser spedito davanti a giudici e pubblici ministeri? “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”. Assai dolenti i passaggi sulle disavventure giudiziarie che ormai punteggiano le sue giornate».