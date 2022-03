È ufficiale: Maria Rosaria Pugliese sarà la candidata sindaco per il centrosinistra

Falliti tutti i tentativi di mediazione per arrivare a un fronte unico del centro sinistra, i gruppi politici di Articolo 1, Giovinazzo al Centro, La nostra città Giovinazzo, il Movimento Popolare Pugliese, i Popolari e il Partito Democratico, hanno individuato come loro candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative, la dirigente scolastica Maria Rosaria Pugliese. «A questa scelta – si legge in un comunicato congiunto – il centro, il Pd e la sinistra arrivano dopo aver rinunciato alle proprie candidature di parte, certi di proporre una sintesi che consentirà a Giovinazzo di voltare pagina».

La presentazione ufficiale della Pugliese avverrà nei prossimi giorni in contemporanea con la discussione collettiva del programma. I temi sul tavolo sono noti e sono al centro della discussione politica già da tempo. Vanno dalla riapertura della Casa di riposo, al riavvio del piano urbanistico, la sicurezza della discarica, il nodo della D1.1. Temi che sono in agenda da diverso tempo, e che la coalizione di centrosinistra vuole affrontare coinvolgendo le risorse locali. Temi rimasti irrisolti «per l’insipienza degli attuali amministratori, come nel caso della discarica, affidata alle autorità baresi che hanno portato i rifiuti a Giovinazzo e tengono le risorse a Bari. O come le zone artigianali, a cui si è aggiunta, oltre la confusione dei magistrati, la malafede di un’amministrazione che da un lato affidava a un lottizzante la presidenza della commissione urbanistica e dall’altro si costituiva parte civile nel processo e chiedeva risarcimenti alle vittime di un errore giudiziario».

In ballo, e saranno temi di campagna elettorale, i fondi del PNNR. Su questo la colazione guidata dalla Pugliese ha le idee chiare: «Non dobbiamo affidare a Depalma e alla sua ombra, Sollecito, fondi che sarebbero dissipati in una sconclusionata e mal disegnata teoria di piste ciclabili che partono dal nulla per giungere al niente». In questo periodo delicato nei pensieri della colazione c’è anche il dramma della guerra. Un occhio più largo che inevitabilmente coinvolge tutti e su tutti potrebbe ricadere l’onda lunga degli effetti più drammatici. «La guerra di questi giorni – si legge nel comunicato congiunto - ci sta insegnando, ancora una volta, che a qualunque livello per evitare di giungere a scontri da cui è sempre più difficile tornare indietro, nella risoluzione delle controversie, non si possono far prevalere visioni di parte rigide, intransigenti ed irrinunciabili, e che non prevedano anche l’ascolto e la comprensione delle ragioni dell’altro». Quella comprensione e quell’ascolto che anima il lavoro quotidiano della Pugliese. «E’ anche per questo che abbiamo chiesto a Maria Rosaria Pugliese, una preside, una dirigente pubblica, una donna che proviene dalla società civile, dal mondo della scuola, immersa nelle realtà giovanili e non una figura di parte, al di fuori delle antitesi politiche cittadine dell’ultimo decennio di farsi carico di interpretare in prima persona una visione prospettica comune a tutte le forze di centrosinistra per l’amministrazione di Giovinazzo nei prossimi anni». L’intera coalizione fa poi un passo indietro per sottolineare la scelta di interrompere il dialogo con l’altra coalizione, quella che con il Pd ha condiviso i banchi dell’opposizione in consiglio comunale.

«Le primarie organizzate in 20 giorni a marzo 2022, in fretta e furia – è scritto nella nota - sono improponibili sia per questioni organizzative, sia perché, soprattutto, diventerebbero un’ulteriore contrapposizione e non servirebbero a costruire una vera unità politica». Un sentire comune nel gruppo che sostiene Pugliese, tale da far decidere a tutti i singoli gruppi di rinunciare a presentare proprie candidature e scegliere una figura rappresentativa per tutti. Nonostante il dialogo sia stato interrotto la colazione lascia ancora le sue porte aperte. «Agli amici di P.V.A. e Civica22, ai compagni di S.I. – conclude il documento - chiediamo di unirsi a noi, di condividere la candidatura di Maria Rosaria Pugliese. A lei abbiamo chiesto di portarci fuori dalle contrapposizioni tra le parti impegnate a sostenere il proprio candidato. Si faccia un passo avanti nel senso di quell’etica che si vuole rappresentare e che imporrebbe un’assunzione di responsabilità, un passo avanti per la ricostituzione del campo più vasto possibile del centrosinistra».