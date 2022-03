Michele Sollecito si è presentato, si candida a successore di Depalma

«Dare un senso al consenso» sono queste le parole usate da Michele Sollecito presentandosi ieri sera nelle sala San Felice come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Un discorso il suo, rivolto ai suoi sostenitori e alle liste che lo accompagneranno in questa avventura elettorale, tutto politico, tutto rivolto a una «visione» che deve essere seguita dallo studio e dalla comprensione delle più diverse esigenze.

Una visione che però deve essere ancora declinata, lo si farà probabilmente al momento della presentazione del programma, ma nel frattempo appare come un cambio di passo rispetto ai 10 anni precedenti. Perché, come ha detto Sollecito, «la politica deve tornare al centro di tutte le questioni». Lo afferma il candidato sindaco che è sceso in campo nel 2012 e come lui stesso ha ammesso, quando imperava l’antipolitica, di cui Sollecito stesso è figlio, se si considera che è nato con le liste civiche, e che intorno al lui ce ne sono tante che nascono e sono attive durante le campagne elettorali, per poi diventare dormienti nel periodo tra una elezione e l’altra.

Un cambio di passo quindi? Coloro che lo appoggiano, a nome degli 8 gruppi che lo sostengono, hanno usato all’unisono lo stesso termine: «continuità», proprio mentre Sollecito ricorda il ritorno alle «vecchie care scuole di pensiero, alle politiche classiche». In antitesi quindi ai movimenti civici che si stringono introno ai «leader per catturare il consenso», cioè esattamente quello che è successo a Giovinazzo fino a ieri, e che ancora succede. La sua narrazione è sicuramente più moderata rispetto al suo predecessore a cominciare dalla declinazione degli avversari, che non sono più oppositori ma concorrenti: «concorriamo tutti per il premio finale, gli oppositori diventano tali solo in consiglio comunale». Sono poi i temi del sociale, quelli a cui Sollecito ha speso più tempo nel suo discorso alla platea.

Non poteva essere altrimenti, visto che da dieci anni è assessore ai Servizi Sociali. «Coesione» è il termine che ha usato «non assistenzialismo, non aiuto fine a se stesso, ma creare le condizioni per rendere tutti autonomi, riuscendo a capire le esigenze di tutti, che sono sempre diverse, sforzarsi di capire come permettere a tutti di dire questa è una città che ha a cuore la coesione». Ragionare sulle politiche pubbliche, immaginare interventi giusti per non illudere nessuno, questo il faro che Sollecito vorrebbe seguire. Entrando poi nel tecnico Sollecito annuncia la creazione di tavoli tematici «perché bisogna far collimare le idee, le teorie con giuste aspettative della città e dei cittadini».

Per questo i principali messi sul tavolo dal candidato sindaco sono quelli del nuovo Pug, che «deve ridisegnare l’assetto cittadino», il ruolo di Giovinazzo in seno all’area metropolitana di Bari «le zone Asi tornate come tema caldo», la infrastrutturazione sociale e culturale «migliorare i servizi per rendere sempre più attrattiva Giovinazzo», il welfare «che produce anche economia attraverso i servizi da offrire per esempio alla popolazione anziana». Quella «Silver Economy» dedicata alla popolazione anziana sempre più numerosa a causa del calo demografico. Per il futuro Sollecito immagina forti interventi grazie al PNNR su cui l’attuale amministrazione comunale ha già prodotto progetti.

Quello che è mancato nell’eloquio di Sollecito, è l’accenno ai giovani, che sempre più numerosi cercano fortuna altrove, perché le politiche messe in campo fino ad oggi non hanno favorito la permanenza di un intera generazione, per la mancanza di lavoro, quello certo e buono, che permette la crescita personale e di una intera città. Il passaggio di testimone tra Sollecito e Depalma è compiuto, la campagna elettorale di «Il nostro futuro si chiama presente», questo lo slogan scelto, è cominciata.