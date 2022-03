Per de Gennaro non c’è più tempo, l’unità del centrosinistra si deve decidere «ora»

«Il tempo di decidere è ora». È questo lo slogan scelta da Daniele de Gennaro che in prima persona si rivolge all’intera città e chiedendo l’unità del centro sinistra per le prossime elezioni amministrative. «Io ci sono – dice in un video che ha voluto pubblicare sui canali social – Ci sono sempre stato in questi anni di intenso impegno politico. La mia candidatura è la naturale prosecuzione del lavoro svolto in questi anni in favore dei giovinazzesi e di un progetto politico aperto a tutte le forze di centrosinistra». Quel centrosinistra che non appare unito e che sta ancora discutendo. «La mia candidatura – dice ancora de Gennaro – è soprattutto una richiesta popolare che viene da voi cittadini che mi chiedete di continuare a rappresentarvi». Nel video, condiviso neo contenuti da Pva, Giovinazzo Civica 22, Sinistra Italiana e Per de Gennaro sindaco, il candidato alla poltrona di primo cittadino fa riferimento «ai tanti movimenti politici che mi sostengono, e altri ne verranno». «È giunto il momento – dice ancora - di fare la storia e di concretizzare una schiacciante maggioranza del popolo progressista e centrista, certificata dal risultato delle regionali del 2020. Perché quando il centrosinistra è unito vince e convince ovunque». Ma se da una parte de Gennaro e i gruppi che l’appoggiano auspica all’unità della sua parte politica, dall’altra si presenta come «il candidato» anche se lascia ancora uno spiragli aperto verso coloro che invece vorrebbero l’unità ma sotto una diversa figura capace di rappresentare tutti. «Ho fatto di tutto per riuscire a far stare unito il centrosinistra – dice ancora – anche accettando di misurarmi alla primarie di coalizione con candidati espressi da altre forze politiche, affinché fosse il popolo a decidere. Non ho posto pregiudiziali o veti. Ma ora è davvero giunto il tempo di cambiare passo e attivare il percorso di riscatto per la nostra città in ogni campo. Io ci sono, noi ci siamo. Il tempo di decidere è ora». Secondo de Gennaro, rispetto a quanto afferma, non ci sono ormai più margini per trattative tra i diversi gruppi politici, se non quello, come unica opzione, di organizzare quanto prima le primarie per tutto il centrosinistra locale.