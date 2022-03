PVA lancia l’appello per le primarie del centrosinistra

Primavera Alternativa lancia l’appello per le primarie tra le forze del centrosinistra per individuare il candidato sindaco che dovrà sfidare Michele Sollecito, attuale vicesindaco, alle prossime elezioni amministrative. L’appello «accorato», si legge in un post pubblicato, è rivolto «a tutte le forze che si riconoscono negli ideali riformisti, progressisti e di centro, e che vogliano aderire alla coalizione unitaria del Centrosinistra giovinazzese». E con Pva, l'appello arriva anche da Sinistra Italiana, Civica 22 e da Per de Gennaro sindaco. La sollecitazione arriva in modo ufficiale, dopo i numerosi incontri tra le forze politiche che si oppongono all’attuale amministrazione e alla continuità dell’azione amministrativa rappresentata dagli avversari politici. «Diamo vita tutti insieme a una nuova stagione politica – si legge nel post – dopo dieci anni di improvvisazione, pressapochismo e malgoverno Depalma – Sollecito – Iannone». L’auspicio di Pva è che le primarie di coalizione si facciano entro marzo «in cui ogni gruppo possa portare la propria legittima anima e proposta politica. E un secondo dopo, tutti insieme, ci si unisca a sostegno del candidato o candidata sindaco del centrosinistra».

L’appello però è unilaterale. Lo lancia Pva nel momento in cui altre forze del centrosinistra hanno individuato in Maria Rosaria Pugliese la propria candidata. Quelle altre forze che sarebbero anche disposte ad organizzare le primarie, a patto di un passo indietro di Daniele de Gennaro, che si era già proposto come candidato a primo cittadino, a favore di un altro nome di Pva, così come ha fatto Alberto Savino Rucci, espressione del PD, che per l’unità del centrosinistra ha deciso di ritirare il suo nome dalla corsa a sindaco a favore di un nome condiviso. Nome, quello della Pugliese, che trova gradimento in buona parte del centrosinistra.