Nessuna concessione ma autorizzazioni rilasciate della commissione ambiente

Nella sua smentita il sindaco Tommaso Depalma ha affermato di non aver mai incontrato l’avvocato Chiusolo, coinvolto nell’inchiesta «Levante» né suoi emissari. Nel video che ha pubblicato sulla pagina facebook istituzionale e condivisa sul suo profilo personale però ammette che qualche interlocuzione c’è stata. «Agli atti degli uffici comunali esiste solo un diniego alla sua richiesta demaniale» ha affermato Depalma sia nella sua nota scritta che nel video pubblicato. Sui verbali della commissione paesaggio, pubblicati nella sezione «Avvisi» del sito internet del Comune, però, si legge che il 2 novembre del 2021 la Commissione ha esaminato un integrazione ad una istanza presentata dall’avvocato Chiusolo per la realizzazione di un sito dedicato alla balneazione esprimendo persino un parere favorevole con una semplice prescrizione: quella di «dipingere di bianco i manufatti lignei in elevazione». Non ci sono concessioni quindi ma autorizzazioni, quelle sì, a integrazione di una istanza presentata due anni prima. «Il tutto – scrive il Comitato per la salute pubblica - in una porzione di territorio (attiguo alla ex cementeria) recentemente al centro di una delibera del Consiglio comunale del 4-12-2021 n. 62 di avvio di un progetto generale di rigenerazione urbana a fini turistico-ricettivi». Lo stesso progetto, pare di capire, che è stato presentato a Urban Promo a Milano. Fermo restando, lo ribadiamo, che non esistono intercettazioni a noi note a carico del primo cittadino di Giovinazzo, né tantomeno a carico di qualche rappresentante istituzionale, quello che emerge è che di interessi su una parte del territorio cittadino da parte di soggetti che agiscono in zone d’ombra, come è possibile intuire dalle inchieste in corso, esistono. E allora perché in autotutela il Comune non sospende o ritira le autorizzazioni fin qui concesse? Almeno fino a quando tutto sia più chiaro.