Sarà Maria Rosaria Pugliese la candidata sindaco per le prossime amministrative

Savino Alberto Rucci, indicato dal Partito Democratico come suo candidato alla corsa per la poltrona di primo cittadino a Giovinazzo, ha fatto un passo indietro. Come sempre ha sostenuto, avrebbe rimesso al suo partito la candidatura per favorire l’unità di una coalizione, la più ampia possibile, se il suo nome fosse risultato non condiviso. E così è stato. Ha ufficialmente «abdicato» a favore della dirigente scolastica Maria Rosaria Pugliese, «candidato terzo proveniente dalla società civile, non espressione di un partito ma di una intera coalizione». Coalizione che comprende buona parte di quella «Officina 22» una sorta di laboratorio nato per ricercare strade comuni in vista delle elezioni amministrative prossime. «Il mio – ha affermato Rucci – è un gesto di responsabilità dovuto, perché se si vuole proporre una visione alternativa di città rispetto a quella vista negli ultimi dieci anni ciò che conta non è il singolo ma la squadra». La speranza che Rucci nutre insieme alla coalizione che adesso fa capo alla Pugliese, è che «anche quel pezzo di centrosinistra che unilateralmente ha deciso di abbandonare la coalizione possa compiere lo stesso gesto di responsabilità tornando sulla via del dialogo». Dialogo tra le forze del centro sinistra che più volte si è interrotto ma mai definitivamente. «Vincere e governare bene è possibile – conclude Rucci, annunciando che si candiderà a consigliere comunale - ma solo se si mettono da parte gli individualismi in favore della forza della squadra».