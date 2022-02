Michele Sollecito presenta alla città la sua candidatura a sindaco

Si chiama «Giovinazzo Futuro Presente» la coalizione che fa capo al vicesindaco Michele Sollecito candidato alla carica di primo cittadino nelle prossime elezioni amministrative. Il gruppo si presenterà alla città il 5 marzo prossimo nella sala San Felice, l’ora prevista è alle 18, in un incontro che segnerà l’apertura di un «cantiere» per mettere a punto il programma elettorale per il quinquennio 2022 – 2027. Sono otto i gruppi politici che formalmente appoggiano la candidatura di Sollecito: il gruppo Con che ha come referente l’ex assessore al bilancio Teresa Discioscia, Città del Sole con l’assessore alla Protezione Civile, Natalie Marzella, Forza Giovinazzo, espressione locale di Forza Italia, con l’assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Depalo, Progettiamo il Domani con Vito Antonio Depalma, Iniziativa Democratica con Vito Favuzzi, Per Sollecito Michele Sindaco con Antonella Carlucci e Terre di Giovinazzo – Sud al Centro con l’attuale presidente del Consiglio comunale Alfonso Arbore. «Questo appuntamento – è il commento del candidato sindaco Sollecito - ci permetterà di avviare la necessaria fase di ascolto, confronto e sintesi sui punti programmatici utili a sostenere la proposta politica della nostra coalizione. Sarà l’occasione per illustrare le opportunità che interessano il nostro territorio in un momento storico delicato di ripresa come quello che stiamo vivendo dopo la fase acuta della pandemia. Questo primo appuntamento sarà seguito da altri momenti tematici che abbiamo pensato per elaborare una proposta programmatica condivisa e concreta».