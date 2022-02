Giovinazzo in un buco nero

Transizione digitale. Una parola magica che significa usare le più moderne tecnologie per essere competitivi sul mercato economico, del lavoro dei servizi. Perché ormai tutto va verso le fibre ottiche, le antenne per le telecomunicazioni di ultima generazione. Tutto il traffico digitale si svolgerà su quelle linee. È una strada che la Regione Puglia vuole percorrere. Ha già pubblicato bandi per 382 milioni di euro. Serviranno per il rafforzamento della banda larga. Altri investimenti consistenti sono in cantiere per il rafforzamento del 5G. In Puglia come in Italia.

E Giovinazzo? La nostra città è rimasta ancorata a una delibera che impedisce le installazioni di quelle antenne, condannandoci a rimanere con il freno a mano tirato. «Un buco nero – scrive il Comitato per la Salute Pubblica – che penalizza settori vitali, come la scuola, la sanità, la pubblica amministrazione». Esempi? Il lavoro agile, lo smartworking, entrato nelle nostre case e nel nostro linguaggio, ma penalizzato in molte occasioni proprio dalla lentezza delle connessioni, con gli operatori telefonici che promettono grandi velocità e con gli utenti che si imbattono in reti informatiche poco adeguate. Basta poi dare un occhiata alle mappe che sintetizzano le capacità di trasmissione telematica delle singole città. Giovinazzo appare tra le meno «coperte». Vale anche per la scuola che ha vissuto la didattica a distanza e le conseguenti difficoltà nel raggiungere tutti gli alunni e studenti. Non da ultima la sanità. I nuovi protocolli amministrativi e medici prevedono sempre più l’uso delle nuove tecnologie, la telemedicina, la trasmissione di dati vitali di pazienti verso strutture specializzate per addivenire a diagnosi più puntuali e rapide.

A Giovinazzo parliamo anche di Casa della salute. «La Asl Bari potrà dannarsi l’anima per consegnare la struttura entro i tempi previsti – scrive il Comitato – ma i servizi saranno azzoppati se non assistiti da reti telematiche adeguate. Depalma da un lato si vanta di aver firmato assieme ad altre centinaia di sindaci l’appello a Draghi per il “no” ai tagli degli investimenti nel Mezzogiorno, dall’altro lato firma un un’ordinanza che blocca proprio gli investimenti nel potenziamento delle comunicazioni a Giovinazzo». E per il mancato adeguamento alle nuove tecnologie ne potrebbe risentire anche la pubblica amministrazione. «È ora di ritirare quell’ordinanza – conclude il Comitato – Blocca Giovinazzo e tutti i suoi cittadini nello sviluppo delle comunicazioni con il resto del mondo. Usciamo dal buco nero».