Urbanistica, sviluppo economico, pianificazione, le mancate risposte di Depalma

Ognuno sceglie i canali che più gli aggradano per comunicare e informare. Nulla da dire. Lo ha fatto il sindaco Tommaso Depalma, in piena legittimità, per far conoscere all’intera città lo «stato dell’arte» si argomenti sensibili. Di quelli che potrebbero cambiare il volto della città. Avrebbe potuto farlo organizzando una conferenza stampa, ma ha preferito rispondere a una intervista, che puntualmente pubblicata, non può che far sorgere domande ulteriori a quelle fatte.

I temi? L’Asi, la Zes, la bonifica delle ex Afp, la zona C3. Temi che la nostra testata giornalistica ha più volte «messo sul piatto», senza però mai ricevere risposte alle tante domande poste pubblicamente. Risposte che adesso arrivano, che però hanno il sapore di una scappatoia individuata per sfuggire al nocciolo del problema, che è quello di una visione complessiva dello sviluppo urbanistico, socio economico di una città, con Giovinazzo che è sempre più periferia, sempre più lontana dai tavoli che contano, destinata a «guardare» dalla finestra quel che accade. Come per le zone Asi, diventate improvvisamente di stringente attualità con aziende nazionali e internazionali pronte ad insediarsi anche nel nostro territorio. Ne abbiamo dato notizia in più occasioni, così come il Comitato per la Salute Pubblica che ha posto sempre domande precise rimaste senza risposte.

Quel che Depalma lamenta è l’assenza di risorse per l’infrastrutturazione dell’Asi giovinazzese. Dimenticando di dire però che nel recente passato sia il Consorzio Asi che la Città Metropolitana avevano stanziato circa 30milioni di euro per cominciare l’opera, più altri fondi per la realizzazione di centri di formazione e per lo smaltimento di rifiuti industriali ed elettrici. Così come dimentica di dire che quando quei fondi sono stati destinati altrove, per la mancanza di progetti. Evidentemente, nessun rappresentate giovinazzese era seduto ai tavoli decisionali. E adesso pare che il problema sia essenzialmente nell’espianto e il ricollocamento degli alberi d’ulivo. Ma come mai città come Terlizzi che ha chiesto di entrare nella zona Asi, e Bitetto che mette a disposizione 80 ettari del suo territorio non si pongono questo problema?

C’è poi la questione Afp e la sua bonifica. È vero Depalma ha avviato la bonifica delle aree di competenza del comune, mentre quelle private attendono ancora interventi di risanamento. È anche vero che per la mancata bonifica il sindaco è a processo per questo e che sicuramente riuscirà a dimostrare le sue tesi al meglio. Ma non è stato lui, e più volte, a minacciare dai palchi di intervenire e bonificare in danno ai proprietari dei capannini? E adesso lamenta la mancanza di denari per poter dare corso a quanto lui stesso aveva dichiarato di fare. Non lo sapeva già di non avere risorse economica sufficienti? Adesso però punta il dito verso i provati a cui ha concesso di abbattere i capannoni. E che ne è del progetto presentato a Urban Promo sulla realizzazione di foresterie per studenti e accademie artistiche?

Sempre in ambito economico Depalma risponde sulla mancata adesione di Giovinazzo alle zone economiche speciali. Le Zes che in una prima perimetrazione vedevano la città ben inserita con il suo polo logistico, che a detta di molti operatori economici, di docenti universitari del Politecnico, è ormai strategico per la movimentazione delle merci in tutta la provincia di Bari. Giovinazzo non aveva i requisiti, la tesi di Depalma. Ma come mai città ben lontane dal mare e con ancor meno requisiti hanno fatto di tutto per entrarci. Molfetta, che non era nel primo perimetro disegnato dalla Regione sulla Zes ha chiesto di entrarci, così come Bitonto. Persino il Molise, ben lontano dal fulcro della Zes Adriatica chiede di entrarci. E la Regione adesso ha nominato i commissari speciali per l’avvio delle zone economiche speciali.

Infine la zona C3. Sonore le bocciature circa le intenzioni dell’amministrazione Depalma di rivedere l’intera maglia. Bocciature e sentenze giudiziarie che hanno riportato indietro le lancette dell’orologio al tempo prima del suo primo mandato da sindaco. E poi non è mai stato messo a punto il piano delle coste, il Pug solo adesso ha mosso i suoi primi passi. Queste domande le abbiamo più volte rivolte al sindaco da queste pagine telematiche, le ha poste anche il Comitato per la Salute Pubblica. Leggiamo altrove di risposte che in realtà non affrontano fino in fondo i problemi elencati, risposte che sembrano date per «salvare la faccia» giusto in tempo per l’inizio della campagna elettorale. Ma di sviluppo reale, di pianificazione, di prospettiva, non c’è segno. Tutto è come 10 anni fa.