Bocciati senza appello in geografia

Che cos’è la destra, che cos’è la sinistra cantava Giorgio Gaber riferendosi alla confusione politica degli ultimi anni. Parafrasando quella canzone e riferendosi alla geografia, diventerebbe dove è il Levante e dove il è il Ponente. Aggiungendo anche dove è il centro, visto che slitta verso le periferie. Ad un esame scolastico, una confusione di questo genere avrebbe prodotto una sonora bocciatura, ma si sa, ad amministrare certe competenze appaiono superflue. E così il calendario, accompagnato da cotanto manifesto, che indica i quartieri che durante la settimana saranno oggetto di pulizia meccanizzata, altro non fa che creare confusione. Una sorta di vertigine tra colori e indicazioni. «La distinzione tra Levante, dove sorge il sole, e Ponente, dove tramonta – scrive il Comitato per la Salute Pubblica – la conoscono anche i bambini. In 10 anni di amministrazione Depalma non ha imparato nemmeno quello». Già gli orari e le condizioni da rispettare per permettere la pulizia delle strade sono perlomeno discutibili. Da intere zone della città le auto parcheggiate dovrebbero scomparire tutte. Dove andranno? Problemi dei loro proprietari. Già qualche mese fa, con l’apparire dei cartelli che indicavano giorni e orari della pulizia delle strade i residenti delle zone interessate ponevano il problema. Ma evidentemente più che risolverli quei problemi, l’amministrazione comunale ha deciso di persistere ed estendere al questione allo stesso modo in tutta la città. Aggiungendo come già detto confusione tra Levante, Ponente e centro cittadino, che secondo la colorazione verde usata nel manifesto, parte da piazza delle Rimembranze e sale da un lato verso la linea ferroviaria e dall’altra verso il campo sportivo e oltre. «Quello è un depliant prodotto all’occorrenza – scrive il Comitato – Con quegli strafalcioni? Ci sarà un modo di correggere senza sprecare i sodi dei Giovinazzesi?». E poi la notizia dell’avvio della pulizia meccanizzata delle strade è stata diffusa sulla pagina istituzionale del sindaco e immediatamente condivisa da componenti della maggioranza, da presidenti del Consiglio passati e attuali, da un ex sindaco da un prossimo candidato sindaco. Possibile che nessuno si sia accorto di così grossolani errori nella mappa? È possibile che tutti diano l’assenso senza guardare? Evidentemente sì, è possibile.