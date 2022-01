Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella succede a se stesso. All’ottavo scrutinio con 759 voti, ben più quel quorum richiesto di 505 voti, i deputati e senatori hanno fatto convergere sul Presidente della Repubblica le preferenze. Già in mattinata, a seguito degli accordi delle ore precedenti il nome di Mattarella era dato come sicuro Presidente. Soprattutto dopo il colloquio che il Capo dello Stato aveva avuto con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. L’elezione per il secondo mandato dei Sergio Mattarella è stato salutato da lunghi minuti di applausi, quasi una liberazione per i gruppi politici che fino a quel momento non erano riusciti a fare sintesi su una personalità condivisa.