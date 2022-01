Convocate per il 24 gennaio le elezioni del Presidente della Repubblica

Quirinale: si vota il 24 gennaio in prima seduta alle 15, per eleggere il successore di Sergio Mattarella. La convocazione per la elezione del Presidente della Repubblica, come da prassi, è stata effettuata dal Presidente della Camera, Roberto Fico, che ha convocato per le operazioni di voto, anche i delegati delle Regioni. Per la Puglia saranno in 3, scelti dal consiglio regionale. In tutto saranno 1009 i grandi elettori che si dovrebbero riunire a Montecitorio in seduta comune. Un numero elevato di parlamentari, senatori e delegati, che pone problemi di sicurezza per i possibili assembramenti. In questi giorni si stanno cercando soluzioni, come il ricorso al voto elettronico, ma questa ipotesi non trova molti consensi, oppure la «chiamata» a scaglioni. Possibile anche che le operazioni di voto si possano svolgere sia in Parlamento che in Senato, per poi svolgere lo scrutinio a Montecitorio. Inevitabilmente le operazioni di voto saranno più lunghe e per questo è possibile che si voti una sola volta al giorno se il Presidente della Repubblica non dovesse essere eletto al primo scrutinio.

Il quorum necessario per eleggere entro i primi tre scrutini il successore di Mattarella è di 671 voti. Dalla quarta tornata scende al 505 e si procede ad oltranza. Sono stati solo due i Presidenti della Repubblica eletti al primo scrutinio: Francesco Cossiga nel giugno del 1985, e Carlo Azelio Ciampi a maggio del 1999, nel corso di una votazione che durò solo 2 ore e 40 minuti. Per contro, Giovanni Leone nel dicembre del 1971, fu eletto, record negativo, dopo 23 scrutini. Sergio Mattarella fu eletto al quarto scrutinio con 665 voti. Poco meno dei due terzi dei grandi elettori.