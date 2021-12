È Giovinazzo la prescelta? Per la Intel sì

«Per Intel la candidatura è a Giovinazzo». Così recita il titolo de «Il quotidiano di Puglia» testata che sta seguendo da molto vicino le evoluzioni che riguardano le zone Asi e i possibili insediamenti di aziende nazionali e internazionali sul territorio. «La zona prescelta in provincia di Bari è l’unica possibile» sottolinea il quotidiano.

Perché? Evidentemente gioca a favore la posizione strategia con un asse viario che arriva direttamente in aeroporto, la vicinanza del casello autostradale e forse anche il polo logistico ferroviario giovinazzese. E poi quei 300 ettari di suolo che la multinazionale cerca e che vuole sgombra da vecchi capannoni o insediamenti da bonificare. E quei 300 ettari, e poco più, sono quanto Giovinazzo ha messo a disposizione, negli anni passati, del Consorzio Asi. Sono conferme su cui però non bisogna farsi illusioni, non ancora almeno, suggerisce il Comitato per la Salute Pubblica che sta seguendo da vicino tutte le notizie che si susseguono sulla vicenda Intel ma non solo. Altri insediamenti industriali sono previsti, e per qualcuno di essi l’iter è vicino al porto d’arrivo. Ma perché tutto questo possa coinvolgere in pieno Giovinazzo la politica dovrebbe intervenire, «darsi una mossa».

La Regione ha dato la piena disponibilità, il Consorzio sta lavorando per far quadrare il cerchio, Giovinazzo e Bitonto? Le due città che potrebbero mettere a disposizione gli ormai unici suoli disponibili per le zone Asi? Al momento tacciono. Non una parola. Non si sa se abbiano interesse a meno a tutto questo. Per questo il Comitato continua a chiedere un Consiglio comunale sul tema.

«Basta con le polemiche – scrive – verrà il tempo di valutare chi ha visto lontano e chi non è andato oltre il proprio naso, con proposte folli, utili solo a seminare chiacchiere e far perdere tempo. E verrà anche il tempo per valutare l’assenza totale dai tavoli che decidono il futuro. Adesso sotto con uno sforzo comune di conoscenza e comprensione».