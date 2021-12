I «Popolari – Popolari con Emiliano» scelgono Saverio Andriano quale coordinatore per Giovinazzo

Il panorama politico giovinazzese si arricchisce con un altro soggetto pronto ad entrare nella competizione elettorale per le amministrative del 2022. «Popolari – Popolari con Emiliano» il nome del gruppo politico che vede in Gianni Stea, Assessore al personale della Regione, il suo coordinatore provinciale e in Saverio Andriano il referente giovinazzese. Il movimento rafforza così il suo radicamento su Giovinazzo, con lo stesso Andriano che aveva concorso ad un seggio per il Consiglio regionale nella scorsa tornata elettorale. «L'attività – è scritto in un comunicato congiunto di Stea e del Senatore Totò Ruggeri - sarà improntata da principi democratici, cristiani e riformisti con l’obiettivo di condividere azioni e progettualità per valorizzare il nostro territorio». L’attività dei «Popolari con Emiliano» prosegue senza sosta con le nomine dei dirigenti in tutti i comuni baresi e l’apertura di nuove sedi. Sono al lavoro i Consiglieri regionali insieme ai coordinatori provinciali «affinché in breve tempo il Movimento possa articolarsi in tutte le città e i paesi della Puglia dove sarà presente con proprie liste alle elezioni amministrative».