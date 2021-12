Il gruppo provinciale di «Con» si stringe intorno alla coalizione Emiliano

C’è un movimento in Puglia che si chiama «Con». Un paio di sere fa ha celebrato, come recita un comunicato, uno straordinario risultato con la coalizione che si stringe intorno al presidente della Regione Michele Emiliano. «Il movimento politico “Con” di Bari e provincia si fa parte attiva per questo sforzo di generosità, per l’unità della nostra comunità politica. A Giovinazzo, il movimento «Con» è apparso sulla scena politica locale. Distante però dalla parte che a livello regionale sostiene Emiliano. E qui arriva il disorientamento, alimentato sempre dai movimenti che fanno del civismo la loro principale azione politica, lontano dalle appartenenze a ideologie. Un pregio secondo alcuni, a cominciare dai sostenitori. Un disastro per chi la politica la mastica. E il disorientamento è ancora più accentuato dalle dichiarazioni riportate nel comunicato stampa che riprende le parole pronunciate dal coordinatore provinciale del movimento, Fabrizio D’Addario. «Ci renderemo parte attiva – è scritto - affinché, fra tutti i partiti e tutti i movimenti della Coalizione della Puglia espressione dei singoli territori, ci sia un confronto collaborativo per fare sintesi nella scelta delle migliori donne e dei migliori uomini da proporre alla guida dei Comuni nella prossima primavera, senza posizioni precostituite da parte di nessuno. Il confronto sarà schietto, leale e costruttivo al fine di trovare le migliori figure per dare lustro alla coalizione e consentirle di risultare vincitrice nelle singole competizioni». Ecco, non si dice da quale parte della barricata il movimento si colloca. Adesso con Emiliano e il centro sinistra. Domani? Ognuno può fare come vuole. Forse a «Con» manca qualcosa. Sarebbe meglio «Con chiunque». A Giovinazzo c’è la riprova.