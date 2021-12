Prime reazioni alla candidatura a sindaco di Sollecito

«Sagrestano». È il nomignolo che il Comitato per la salute pubblica ha voluto attribuire a Michele Sollecito, appena si è diffusa la notizia della sua candidatura a sindaco per le amministrative del 2022. Perché «sacrestano»? lo spiega lo stesso Comitato. «Perché nei dieci anni di Depalma – si legge in una nota - in particolare quando il Capo si alzava a celebrare le sue sacre funzioni – fossero comizi e esternazioni, comunicazioni pubbliche – insomma, messe cantate condite quasi sempre di insulti, accuse diffamanti, lancio di sterco vario, al suo fianco o meglio di fronte a lui non mancava mai Sollecito, munito di computer e proiettore. Immancabile veniva ogni volta dalla bocca di Depalma l’invito o il comando – “vai Michele!” – e lui eseguiva pronto: e giù la diapositiva, l’immagine dei nemici da insultare, esecrare, crocifiggere. E mai che obiettasse ai voleri del celebrante. Sempre pronto inchiodava al crocifisso del momento il malcapitato sottoposto alla gogna». Non è un mistero l’eloquio che il sindaco Tommaso Depalma usa nelle sue comunicazioni. Sempre duro verso chi, di volta in volta vuol colpire, mancando spesso quella moderatezza nei toni che dovrebbero essere propri di chi rappresenta le istituzioni. Cambierà qualcosa con la candidatura di Sollecito? Il Comitato ci crede poco. «Non sappiamo ancora se Depalma effettivamente si ritira e se lascia completamente a Sollecito l’ingrato compito di provare a perpetuare il regno – scrive ancora il Comitato - Temiamo che magari – con altro ruolo – rimarrà a condurre il gioco, a parti invertite. Ancora condito da insulti e bestemmie? O questa volta Sollecito avrà mostrato di rinsavire?». E poi il pensiero rivolto direttamente al vicesindaco. «In questi ultimi 10 anni circa non ha lasciato un grande segno. Non ricordiamo alcuna realizzazione particolare, tranne la sua cieca obbedienza a Depalma. Semmai sono da sottolineare alcune sue imprese, in cui in realtà ha rivelato la sua scarsa preparazione. In tanti campi. Gesta da dimenticare soprattutto, da nascondere sotto il tappeto. Ma ci sarà tempo. Tempo per alzare questi tappeti, per narrare queste gesta, per raccontarle, in modo da aiutare la cittadinanza a comprendere, capire».