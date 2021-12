Michele Sollecito sarà candidato sindaco per le amministrative del 2022

I gruppi politici Con Giovinazzo, Forza Giovinazzo, Giovinazzo città del sole, Giovinazzo in comune, Giovinazzo Progettiamo il domani, Iniziativa Democratica, Noi per Giovinazzo, Sud al centro, hanno sciolto le riserve. Il loro candidato sindaco per le amministrative della prossima primavera sarà Michele Sollecito, attualmente vice sindaco nell’amministrazione Depalma. Per la scelta, come si legge nel comunicato stampa diffuso, ha prevalso «il desiderio di unità e compattezza delle liste civiche che da anni si cimentano per la crescita sana della città. Il progetto civico, alternativo alla sinistra cittadina, ritorna a essere unitario e coeso, già al lavoro sul programma amministrativo futuro da sottoporre agli elettori». Secondo quanto riporta il comunicato la strada per arrivare alla candidatura di Sollecito non è stata facile da percorrere. Ma tutti i segnali, lanciati in questi mesi, lasciavano intendere di come l’attuale vicesindaco sarebbe stato il naturale successore del primo cittadino uscente, Tommaso Depalma.



«Nel rispetto della situazione attuale emergenziale e con la prudenza del caso – è scritto nel comunicato - si valuteranno tutte le forme e le occasioni opportune per il necessario coinvolgimento dei cittadini al fine di porre in essere non solo una fase costruttiva legata alla redazione del programma, ma anche una fase inevitabile di ascolto e confronto. Quasi al termine di una stagione politica che ha visto per oltre 9 anni Tommaso Depalma sindaco della città ed espressione di sintesi di larga parte del civismo cittadino, riteniamo sia utile tracciare un bilancio critico funzionale a porre le migliori basi per il futuro ulteriore slancio della nostra città». L’invito, rivolto ai cittadini, è quello di farsi parte attiva nel progetto e nella individuazione dei temi che potranno entrare a far parte del programma elettorale.

«Consapevoli del valore aggiunto – conclude il comunicato - rappresentato dalla compattezza ed unità di intenti della coalizione, oltre che dallo spessore umano, politico e professionale del candidato sindaco, Michele Sollecito, ci rivolgiamo fiduciosi a quanti vogliono partecipare attivamente alla vita politica cittadina invitando ciascuno a prendere parte a questo momento storico di nuovo slancio del progetto civico che guarda esclusivamente al bene comune della nostra amata città».