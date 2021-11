È definitivo: Lopalco non è più assessore alla sanità

La decisione è ormai irrevocabile. Pier Luigi Lopalco ha consegnato la delega di Assessore alla Sanità nelle mani di Michele Emiliano. A nulla è servito il pressing del Presidente della Regione per cercare di far tornare sui propri passi l’epidemiologo. Anche i giorni di riflessione che Lopalco aveva chiesto prima della decisione finale non hanno sortito nulla di diverso. E quindi, proprio nel periodo di maggior attenzione per il diffondersi della quarta ondata del Covid 19, la Puglia si ritrova senza una guida politico – sanitaria.

Lopalco però non lascia la politica. Da eletto come consigliere regionale continuerà il suo impegno dai banchi del Consiglio. Lo ha affermato lui stesso, ricordando di aver rinunciato solo al suo mandato da assessore. La causa della sua rinuncia? Divergenze con il Presidente della Regione sull’acquisto di un costosissimo farmaco per combattere l’atrofia muscolare di cui è affetto un bambino. Medicinale questo che secondo le agenzie del farmaco non produrrebbe i benefici sperati. Sul fatto Emiliano ha mantenuto al sua volontà per l’acquisto e Lopalco, da scienziato, ha preferito fare il suo passo indietro.

Al momento la delega di Lopalco rimarrà nelle mani di Emiliano. Rimpasto di giunta in vista?