Drago e Mastropasqua nel direttivo di «Articolo Uno – Terra di Bari»

«Articolo Uno – Terra di Bari» si riorganizza. Il gruppo politico, nel corso dell’assemblea degli iscritti che si è tenuta domenica scorsa, ha eletto i suoi dirigenti. E tra questi all’unanimità ha scelto Adalisa Campanelli quale segretaria provinciale. Nel consiglio direttivo, inoltre, sono entrati i giovinazzesi Michele Drago e Enzo Mastropasqua. A margine della elezione della segretaria e del consiglio direttivo, sono state tracciate anche le linee guida che il partito dovrà seguire a cominciare dai territori per radicarsi sempre più. Organizzare un numero sempre maggiore di incontri e iniziative, il faro da seguire, soprattutto in vista della prossima tornata elettorale che vedrà molti comuni, Giovinazzo compreso, dove il gruppo politico sta crescendo, andare al voto per la elezione dei sindaci.