Tra i fondi del Pnrr e le prossime amministrative

Nei giorni scorsi i sindaci dell’area metropolitana di Bari si sono riuniti, invitati da Antonio Decaro primo cittadino di Bari e presidente Anci, al teatro Piccinni per ascoltare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e il Ministro per l’innovazione tecnologica Roberto Colao.

Tema dell’incontro il Pnrr che assegnerebbe alla Puglia oltre 2 miliardi di euro per le infrastrutture e per la sanità Nella foto di rito, a corredo dell’incontro, pubblicata sui social e sulle testate giornalistiche delle città a noi limitrofe, sono inquadrati molti sindaci o comunque rappresentanti istituzionali delle varie comunità.

Spicca, ma non ne siamo certi, l’assenza di un rappresentante giovinazzese. Forse non è entrato in quella inquadratura o forse effettivamente non c’era nessuno a rappresentare Giovinazzo. Di certo una nutrita delegazione istituzionale giovinazzese, nelle stesse ore è partita per Milano per ritirare l’ennesimo premio «messo in palio» da Urban Promo, il solito contest dove chi presenta un progetto più o meno innovativo viene omaggiato con un riconoscimento.

Per i «nostri» se confermata la loro assenza, sarebbe più importante il premio per l’urbanistica piuttosto che ascoltare come fare per essere protagonisti dei tanti soldi che l’Europa sta mettendo a disposizione per rilanciare un intero Paese. «Adesso stanno arrivando pure i soldi per le infrastrutture – scrive il Comitato per la Salute Pubblica - Ci si augura anche che alla Regione completino procedure, con l’assegnazione degli ettari ancora mancanti alla ZES Adriatica e il completamento dei vertici amministrativi. Ma a Giovinazzo, grazie a Depalma & co, su questo importante capitolo si è proprio dormito quando non si è remato contro».

L’incontro tra i sindaci sarebbe potuta essere l’occasione per far sentire la propria voce in merito, visto che nella delegazione giovinazzese in trasferta a Milano potrebbero esserci amministratori pronti a scendere in campo per le prossime elezioni amministrative. «Chissà cosa scriverà (o scriveranno) il candidato (o i candidati) del centro-destra a Giovinazzo, destinato (o destinati) a succedere alla sciagurata stagione amministrativa di Depalma? Cosa si inventerà (o si inventeranno) per coprire o nascondere quelle mancanze o nefandezze clamorose?» sono le domande che il Comitato pone.

E le «nefandezze» sono anche in quello che lo stesso Comitato definisce «il maldestro tentativo di uscire fuori dal Consorzio Asi con l’apposita commissione presieduta da un ex sindaco ora stretto alleato di Depalma». Perché, in questo frangente nessuno dovrebbe dimenticare di come la zona Asi giovinazzese sia diventata appetibile per molte aziende italiane e internazionali che cercano nuovi siti dove insediarsi. «Come dimenticare – insiste il Comitato – il monito dei tecnici incaricati della redazione del Piano urbanistico generale? Guai se provate a tirarvi fuori dall’Asi. Guai a farlo mentre arrivano i tanti soldi per investimenti e infrastrutture».

L’occasione per ascoltare dalla viva voce di chi in qualche modo dovrà dirigere i fondi verso le città del sud c’è stata. C’erano tutti. Giovinazzo c’era? Se non c’era «chi sarà – conclude il Comitato colui che provvederà a seguitare sul cammino nefasto tracciato da Depalma? È il caso di chiedersi (ma senza affanno): addò sta zazzà?»