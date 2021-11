La costruzione del tempo futuro, il resoconto di Sinistra Italiana

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto dell'evento da parte degli organizzatori:

Si è svolto nella serata di ieri, domenica 14 novembre, l'incontro pubblico "La costruzione del tempo futuro" promosso da Sinistra Italiana Giovinazzo.

In una Sala S. Felice piena, occupata da rappresentanti di forze politiche cittadine, movimenti e cittadini simpatizzanti del fronte progressista giovinazzese, in circa 2 ore di interventi si è provato a delineare scenari presenti e futuri sul piano politico del centrosinistra.



L'introduzione è spettata al moderatore Damiano Nirchio, che ha scelto come metafora l'installazione artistica del "nastro azzurro" a opera di Maria Lai nel 1981 nella comunità sarda di Ulassai, come simbolo del tentativo di unione della collettività alla ricerca di un futuro più sicuro.



Negli interventi successivi, Nando Depalo ha rimarcato per SI l'assoluta volontà di tenere unite le forze del centrosinistra cittadino, onde evitare di consegnare nuovamente la città alla destra, seguito da Gianni Camporeale per il PD, che ha illustrato il percorso mai interrotto della coalizione "Officina 22", nonostante le recenti prese di posizione intorno al candidato sindaco Daniele De Gennaro di tre sigle cittadine.



È stata poi la volta di Alberto Rucci, già indicato come candidato Sindaco dal PD negli scorsi mesi, con la forte richiesta a tutti i presenti di concentrarsi sui temi cari alla città, più che sui nomi dei candidati, seguito da Mimmo Stufano, sempre del PD, che ha invece fatto una richiesta esplicita a Nico Bavaro, segretario regionale di Sinistra Italiana, chiedendogli di accettare una candidatura a Sindaco per il centrosinistra unito, come già avanzato da Art.Uno nelle scorse settimane.



Ha preso poi la parola Michele Digiaro per Primavera Alternativa, che ha voluto ricostruire gli eventi politici dell'ultimo anno, ribadendo la posizione della civica a sostegno della candidatura di De Gennaro, non accolta però dal Partito Democratico.



Enzo Mastropasqua per Articolo Uno ha elencato poi quattro tracce possibili di programma per il futuro della coalizione, ispirate a quanto sta facendo il suo partito in sede di discussione politica nelle "Agorà democratiche": lavoro, rappresentanza democratica, ambiente, Europa.



Isidoro Mortellaro, attivo da anni nel Comitato per la Salute Pubblica, qui in veste di cittadino ed elettore, ha invitato tutti i presenti a prestare la massima attenzione a ciò che accade fuori da quella che ha definito una "bolla" politica, in particolare alle opportunità che saranno offerte a breve dal PNRR, alla mancata partecipazione della nostra città alla vita politica della Città Metropolitana di Bari, ai nuovi sviluppi sulle regole della pubblica amministrazione che sono in discussione in sede ministeriale in questi mesi. Nell'intervento di Mortellaro anche un richiamo a valutare la possibilità di primarie per la scelta del candidato sindaco.



A seguire l'intervento di Nico Bavaro, che ha risposto negativamente all'esplicita richiesta di candidatura di Stufano di poco prima, richiamando la platea a rinnovare il rapporto con la città per rilanciare l'attività politica dell'intero piano progressista.



Michele Aniello di PVA ha poi ribadito quanto il movimento abbia contribuito alla fondazione della coalizione "Officina 22", fornendo l'input per il naming e il logo della stessa, sulla base dell'esperienza di unione del centrosinistra della città di Rieti.



In chiusura gli interventi di Giuseppe Nisio, elettore di sinistra, che ha chiesto di evitare di mostrare disunione all'esterno e di ascoltare in primis la base degli elettori per fare valutazioni su possibili candidature, anche ricorrendo allo strumento delle primarie, aspetto evidenziato anche da Michele Drago di Art.Uno che ha richiamato al confronto, interno tra le parti politiche e aperto ai cittadini, che devono restare sempre coinvolti.



Nella chiusura di assemblea, affidata a Tommi Bonvino di Sinistra Italiana, l'invito a non chiudere il confronto a questo primo momento collettivo. Si è lanciato quindi l'appuntamento a nuove iniziative di confronto sui temi, con la speranza che possano tenere unito il popolo progressista della città fornendo argomenti di maggiore interesse ai cittadini rispetto ai soli nomi indicati per le candidature, cercando di fare uno sforzo maggiore per ascoltare la voce di chi domenica non ha preso parola, ovvero le donne e i giovani di Giovinazzo.



Sinistra Italiana Giovinazzo