Cambiare in meglio il destino di Giovinazzo: Sinistra Italiana organizza una tavola rotonda

«Siamo convinti che Giovinazzo meriti molto, molto di più degli ultimi 10 anni di amministrazioni confuse e senza bussola». Così scrive in una nota Sinistra Italiana annunciando una tavola rotonda che si terrà domenica prossima alle 18,30 nella Sala San Felice. «La costruzione del tempo futuro – Prospettive per il fronte progressista giovinazzese» il titolo dato all’incontro che verterà anche sulle prossime elezioni amministrative che S.I. vuole affrontare da protagonista. E il partito si sente certo che il proprio pensiero, relativo al governo della città ormai in scadenza, sia condiviso dalla maggioranza dei giovinazzesi «che ha voglia di aprire una stagione nuova, in cui Giovinazzo recuperi un ruolo centrale nello scenario politico e sociale della provincia e della regione». In ballo non c’è solo la elezione di un nuovo sindaco e di una nuova maggioranza, insieme c’è anche la programmazione per l’utilizzo dei fondi del PNRR. «Una occasione irripetibile – scrive S.I. – con la quale si deciderà il futuro di Giovinazzo. E la decisione da prendere è una sola: condannarci al ruolo di Cenerentola, come è accaduto in questi anni, oppure giocare un ruolo determinante. In ballo c’è il futuro dei nostri figli e delle giovani generazioni. È un appuntamento con a Storia». Sinistra Italiana vorrebbe vedere unite tutte le forze progressiste in questa nuova avventura politica «prima ancora delle pur legittime posizioni dei soggetti politici in campo». Il partito sente forte la responsabilità nei confronti di quella parte della città che chiede a gran voce il cambiamento. «Per questo – conclude – lanciamo l’appuntamento pubblico, fuori dalle chat, dalle stanze, dai luoghi classici della discussione, per cambiare in meglio il destino di Giovinazzo».