Manovra di bilancio: aumentano le indennità per sindaci e assessori

Indennità aumentate per sindaci presidenti di consiglio e assessori. Lo prevede a nuova legge di bilancio, è ancora in bozza, con ricarichi che arrivano a essere il doppio dello stipendio attuale. Lo riporta il «Sole 24 ore» nella sua versione cartacea. Il raddoppio degli stipendi riguarderà gli amministratori delle grandi città metropolitane, per i sindaci dei capoluoghi di regione o provincia l’indennità crescerà dell’80 percento, e a scalare, a seconda della popolazione residente, tutti gli amministratori comunali vedranno crescere la loro busta paga o indennità di funzione, come viene indicata.

La città di Giovinazzo, per esempio, è inserita nella fascia di popolazione compresa tra i 10mila e 30mila abitanti. L’aumento dell’indennità per sindaco, assessori e presidente del consiglio, in questo caso, sarà del 30 percento. Attualmente l’indennità piena per il primo cittadino è sui 2.800 euro lordi mensili. Salirebbe quindi a 3.640 euro mensili. Per il presidente del consiglio e per gli assessori, sempre come indennità piena, lo stipendio, sempre al lordo, si aggira intorno ai 1.250 euro. In questo caso diventerebbe di 1.625 euro. Le nuove indennità dovrebbero essere introdotte gradualmente a partire dagli inizi del 2022 e andare a regime entro il 2024, con uno stanziamento da parte delle casse dello Stato che a regime sarà di 200miliomi di euro.

Le indennità attuali degli amministratori comunali sono quelle stabilite dal decreto 119 del 2000 ed espresse ancora in lire.