«E alla fine arrivarono pure loro. I Dioscuri dell’ASI Giovinazzo-Bitonto: Depalma e Abbaticchio. Finora non avevano fiatato sulle speranze suscitate dagli annunci di nuovi investimenti per la Puglia e la Provincia di Bari: uno su tutti, quello della Intel per 300 ettari da infrastrutturare e 1000 addetti circa». Così scrive il Comitato per la Salute Pubblica commentando l’intervista rilasciata dai sindaci di Giovinazzo e Bitonto, Tommaso Depalma e Miche e Abbaticchio, al «Quotidiano di Puglia e Basilicata».

L’argomento è quello che da giorni campeggia su tutte le testate giornalistiche: l’allargamento della zona Asi e le richieste di grandi aziende nazionali e internazionali di aree su cui insediarsi. «Parlano solo adesso perché interpellati – scrive il Comitato – ma non hanno ancora risposto alle domande precise che gli sono state rivolte: che fine hanno fatto i 15 milioni di euro trascritti a partire dal 2014 nei bilanci triennali dell’Asi per dotare le aree di infrastrutture? E che fine hanno fatto gli altri 15 milioni di euro destinati sempre all’area Giovinazzo – Bitonto dal Patto stipulato tra il Consorzio e Città Metropolitana nel corso del 2016? Depalma adesso scarica sulla Regione il problema, dopo che ha provato a uscire dal Consorzio Asi dicendo che era un inutile carrozzone». Depalma poi ha nicchiato sulle Zes, le zone economiche speciali, altra misura che avrebbe potuto portare sviluppo a Giovinazzo. Sulla Zes invece Abbaticchio ha spinto e molto, arrivando persino a dichiarare nella sua intervista che l’espansione Asi «è possibile prima sul territorio di Bitonto e poi su Giovinazzo».

«Bravo – commenta sarcastico il Comitato – costui era quello dell’abbraccio con Depalma davanti al Palazzetto su sport e cultura». In realtà in questi anni di sviluppo economico a Giovinazzo si è sentito parlare solo e unicamente su fantomatici flussi turistici, mentre tutti i dati disponibili continuavano a raccontare di un progressivo regresso a Giovinazzo anche su questo fronte. Di sviluppo industriale, di attrezzare la città di possibili insediamenti non si è mai parlato. Tranne adesso che gli appetiti si stanno mostrando. E nonostante questo nessuno risponde alle domande che anche da queste pagine sono state rivolte. Non ha risposto Depalma, non risponde Abbaticchio, neanche alla sua opposizione che chiedeva lumi sulla sua rinuncia, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Asi del settembre 2018, a quegli investimenti affermando, letteralmente che «il Comune di Bitonto non è interessato a quell’agglomerato» facendo di fatto scomparire i 15 milioni di euro dal piano triennale dell’Asi.

«Adesso- conclude il Comitato - i nostri Dioscuri dell’ASI Giovinazzo-Bitonto si fanno vivi e provano a metter cappello sul futuro. Speriamo solo che con le loro maldestre manovre non causino altri danni oltre quelli già fatti con le mancate scelte degli anni passati».