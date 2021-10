È di nuovo Urban Promo. Giovinazzo partecipa con il progetto di riqualificazione dell’ex calcificio

Non c’è ancora un impegno di spesa, come si evince dall’atto pubblicato all’albo pretorio, ma la volontà di partecipare alla prossima edizione di Urban Promo, c’è tutta. Questa volta il Comune intende presentare un progetto di riqualificazione ai fini turistico-ricettivi, il vecchio stabilimento di produzione di calce idrata che sorge lungo la ex statale 16 in direzione Molfetta. L’ultima partecipazione di Giovinazzo alla manifestazione che si svolge a Milano, risale al 2019. Lo scorso anno evidentemente l’occasione è mancata a causa della pandemia, ma per questo 2021 le carte per partecipare al premio sono tutte pronte. Sono pronte tanto per la presentazione che per l’esposizione del progetto. L’intento è quello, come è scritto nella delibera di Giunta comunale di «valorizzare il territorio attraverso un processo graduale che ha l’ambizioso obiettivo di concezione di città e che pone al centro il tema della riqualificazione e della rigenerazione a consumo zero di territorio». In questo senso si inserisce il progetto di riqualificazione dello stabilimento industriale in disuso preso in considerazione. C’è da sottolineare che il Comune di Giovinazzo partecipa per la quinta volta a Urban Promo. I progetti presentati negli scorsi anni hanno riguardato la riqualificazione dei due lungomare, quello di levante e quello di ponente, la cittadella della cultura, che però rimane ancora chiusa e non fruibile, la green way, il tracciato ciclabile che attraversa il centro abitato. L’evento, giunto alla XVIII edizione, si svolgerà dal 16 al 21 novembre.