Pva rompe gli indugi e candida de Gennaro a sindaco

È ufficiale. Daniele de Gennaro si candida per la seconda volta a sindaco. Sul suo nome convergono i gruppi politici di Primavera Alternativa, Civica 22, La nostra città Giovinazzo e X Daniele de Gennaro sindaco. La decisione è arrivata dopo quello che si potrebbe definire il fallimento del progetto politico Giovinazzo Officina 22, per le forti divergenze tra i gruppi e partiti politici che ne facevano parte. Proprio la scelta del candidato che avrebbe dovuto rappresentarli è stato il nodo che non sono riusciti a sciogliere.

«Si tratta di una scelta naturale, spontanea, popolare – è scritto nella nota a firma dei gruppi che sosteranno de Gennaro alle amministrative del 2022 - Perché è proprio la gente comune, distante dai meccanismi della politica, a chiedere a gran voce di puntare su Daniele, riconoscendo la bontà del lavoro instancabile svolto in questi anni nell’interesse della nostra città». La nuova coalizione non si è limitata a indicare con così largo anticipo il nome del candidato sindaco, prova anche ad abbozzare quale sarà il programma politico su cui punteranno. «Innanzitutto – si legge nella nota - ricucire l’unità di una cittadinanza lacerata da un decennio di divisioni, con discriminazioni fra cittadini di serie A (gli amici e gli amici degli amici) e di serie B (tutti gli altri, meglio se avversari politici), lavorando per un ritrovato senso di comunità. Porre al centro dell’azione di governo il decoro della città, la cura del verde e degli spazi pubblici, la valorizzazione delle coste e delle campagne, il benessere dei suoi abitanti, con un’attenzione particolare alle fasce più deboli di giovani e anziani. Definire chiare strategie di sviluppo economico per la crescita e l’insediamento di nuove imprese, artigiane, commerciali e di ristorazione, migliorando viabilità e parcheggi, valorizzando il centro storico. Puntare ad un sistema di tassazione locale più equo e, soprattutto, ristabilire condizioni di trasparenza e pari opportunità spesso negate in questo decennio. Promuovere il nostro territorio, la cultura e lo sport in tutte le loro forme, scommettendo sulla riqualificazione degli spazi abbandonati e sulla creazione di nuovi luoghi di aggregazione, intercettando in maniera pianificata le risorse finanziarie sovracomunali, da utilizzarsi nell'interesse della comunità e non per soddisfare capricci personali». I firmatari del documento comunque, lasciano una porta aperta alle altre formazioni politiche «affinché possano unirsi al più presto al progetto e a Daniele, superando pregiudizi e logiche della vecchia politica, con il solo comune obiettivo di rivedere la luce dopo gli anni bui dell'attuale amministrazione».

L’appello all’adesione al progetto de Gennaro è rivolto anche «alle forze civili e sociali, alle associazioni e, alle organizzazioni sindacali e di categoria, alle forze di volontariato e a tutti i gruppi civici, così come ai singoli cittadini che hanno a cuore il benessere e lo sviluppo della nostra città».