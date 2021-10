Più fondi dalla manovra di bilancio per cinema e audiovisivi

È di attualità la manovra finanziaria che il Governo sta mettendo a punto per il 2022, per un valore di 30miliardi di euro. Tra le misure economiche previste emergono novità su pensioni, Irpef, Superbonus e altri incentivi a beneficio delle comunità. Tra questi ci sarebbero stanziamenti importanti anche per il potenziamento del settore cinematografico e audiovisivo. Ne dà notizia l’Onorevole Francesca Galizia che in dica in 110 milioni di euro lo stanziamento per il fondo previsto dalla Legge Franceschini del 2016 da utilizzare per lo sviluppo dei settori di riferimento. Ne dà notizia la parlamentare pentastellata perché proprio pochi mesi fa aveva presentato una interpellanza a riguardo del settore cinematografico, beneficiario dell’aito strutturale derivante dall’ex «tax credit».

«Lo scorso maggio – ha dichiarato l’Onorevole - ho presentato una interpellanza per evidenziare un forte disagio per i produttori cinematografici indipendenti, i quali a causa dell'esaurimento in brevissimo tempo delle risorse stanziate a sostegno del settore durante la fase pandemica erano rimasti esclusi. Ciò aveva lasciato scoperte le tante piccole imprese che sono sul nostro territorio e che in conseguenza dello stato di crisi avevano registrato una perdita del 93%. Abbiamo, dunque, attenzionato la questione dinanzi al Governo, la cui risposta non ha tardato ad arrivare». Il cinema e l’audiovisivo sono due voci importanti per l’economia generale, per il ritorno economico che produce e per il forte potere attrattivo. Una questione su cui il Governo sembra aver ben compreso, scegliendo di puntare sul settore culturale. «Al termine dell'interpellanza – ha ribadito la deputata M5s - la sottosegretaria Borgonzoni ci aveva invitato a presentare un emendamento per ampliare il fondo destinato al settore e sono contenta che nella prossima Legge di bilancio si sia badato tra le altre cose anche ad un potenziamento delle risorse destinate alla cultura in generale, al cinema e all'audiovisivo in particolare».

«Le piccole e medie imprese del comparto – ha concluso la Galizia - vanno supportate di più e la cultura in tutte le sue forme va messa più al centro del nostro futuro. Anche in chiave Pnrr essa gioca un ruolo chiave, perché se vogliamo parlare di ripresa e resilienza dobbiamo far forza proprio sulla nostra cultura».