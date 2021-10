Sul Pug Depalma promette un dibattito aperto con la città

«L’amministrazione da me presieduta intende proseguire il confronto con la città e con il mondo imprenditoriale e tecnico per migliorare quanto più possibile lo strumento urbanistico ora in fase di assestamento». Così scrive in una nota il sindaco Tommaso Depalma in merito al Pug, il piano urbanistico generale, che in una sua bozza è stata presentata lo scorso 22 ottobre nella sala San Felice.

E si dice disponibile a organizzare ulteriori incontri per portare l’attenzione del Piano ai cittadini «prima di portare il Pug in Consiglio comunale per la sua prima fase di adozione». Durante la relazione del progettista, l’architetto Francesco Nigro, sono emerse molte criticità rispetto all’assetto urbanistico attuale, ma soprattutto sono state sottolineate diverse incongruenze rispetto alle idee urbanistiche dell’amministrazione comunale fin qui sostenute. Per questo, lo stesso sindaco ritiene di dover dialogare con i tecnici per la necessità di dover «adeguare e/o adottare ulteriori soluzioni che il Piano, così come presentato, offrirebbe».

«E’ un argomento di portata storica – sottolinea Deplama – che disegnerà il nuovo volto urbanistico della città. Dopo la presentazione più generale di qualche giorno fa, ci aspettiamo un dibattito su temi più specifici e su argomenti più puntuali che, se adeguatamente programmati, avranno la possibilità di essere approfonditi al meglio».