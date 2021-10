Una bocciatura senza scampo

«Depalma bocciato su tutta la linea». Così sentenzia il Comitato per la Salute Pubblica a margine dell’incontro che si è tenuto in sala San Felice per la presentazione della bozza del nuovo Pug, lo strumento urbanistico che, immaginiamo, farà molto parlare di se e per un lungo periodo. Perché il primo cittadino risulta bocciato, secondo il Comitato? Perché i progettisti rappresentati dall’architetto Francesco Nigro, hanno raccontato una storia diversa dalle prese di posizione di Depalma su molte «questioni» urbanistiche. Non solo, il piano presentato, al Comitato lascia non poche perplessità.

«Una presentazione lunghissima – scrive in un comunicato il Comitato – piena di avvertenze, eccezioni, richiami. Il tutto accompagnato da diapositive poco visibili e soprattutto senza alcun impegno sulle emergenze più serie per Giovinazzo e sui tempi di questo Pug». È vero per la piena realizzazione del piano dovranno passare anni, ma ci sono questioni che urbanisticamente andrebbero risolte il prima possibile. «Quando sarà attuabile il piano? – chiede il Comitato – E la D1.1? E tutti gli edifici degradati presenti sulla costa come l’ex carcere e l’ex macello? E la stessa costa, soprattutto quella che va verso Santo Spirito? E la bonifica delle ex Afp? Buttare via il ferro? Dimenticare la storia? Bisogna stare attenti – ammonisce il Comitato – non fare gli errori del passato, altro che 7mial nuovi abitanti». L’ultimo riferimento è al piano regolatore vecchio di circa 40 anni che prevedeva un importante insediamento abitativo oltre il tracciato ferroviario. Su questo punto è arrivata un po’ di chiarezza. Il destino della C3 andrà ripensato, non cancellato, come aveva provato a fare Depalma, e su cui il Consiglio di Stato ha imposto il suo rientro in vigore.

«Ci sono stati momenti di chiarezza – continua il Comitato – su temi cardine come il Consorzio Asi, l’area logistica del polo intermodale, persino sulla D1.1, per non parlare del turismo, o meglio dell’ubriacatura per il turismo». Sulla D1.1 si attende una sentenza, ma tra le righe della pronuncia scritta dalla Corte Costituzionale un intervento dal punto di vista urbanistico da parte del Comune avrebbe sicuramente aiutato a districare la complessa matassa. Ma in questo caso l’amministrazione comunale rimane in attesa di una sentenza. Ritornando a quella che il Comitato afferma essere una ubriacatura per il turismo, «dai progettisti è venuto un grande ammonimento: “non fate come Matera con i 700 ristoranti aperti in un niente per la Capitale della Cultura. Adesso non si sa cosa fare di tutta questa ristorazione. Adesso bisogna riconvertire tutto».

Un altro ammonimento, ma è bene ricordare che i progettisti sono stati scelti dall’amministrazione Depalma, è arrivato anche sulla zona Asi. «Un diretto, dritto al mento – scrive il Comitato – Uscire dalla zona Asi? Non se ne parla nemmeno. Adesso con i soldi del PNRR nazionale è tutta una richiesta di nuove aree industriali e di servizio. È l’ora di Industria 4:0 e dei nuovi servizi. E Bari-Modugno e Molfetta sono piene. C’è bisogno di spazi nuovi e solo Giovinazzo ne ha in abbondanza. I soldi per le infrastrutture? Quelli adesso non mancano a chi li sa cercare nel PNRR e alla Città metropolitana». Più volte l’amministrazione guidata da Depalma aveva espresso la volontà di uscire dal Consorzio, istituendo persino una commissione ad hoc per studiare le modalità d’uscita. E mentre si studiava come uscire dal consorzio Asi, si rinunciava all’adesione alla Zes, la zona economica speciale Adriatica e a tutte le opportunità offerte dalla sua istituzione.

«Non si fa nulla per entrare nella ZES Adriatica, ancora alle prese con la scelta dei territori aggiuntivi – sottolinea il Comitato - E pensare che a Giovinazzo non si è presentata alcuna proposta impegnativa: abbiamo le aree ex AFP con binari che entrano direttamente sotto i vecchi capannoni; abbiamo uno degli snodi intermodali, dei poli logistici più importanti di Puglia e di tutta l’Area Metropolitana; abbiamo le aree C3 a Nord della Ferrovia bisognose di nuova sistemazione; siamo al centro di collegamenti fantastici (aeroporto, ferrovie, autostrade quasi in casa), stanno arrivando i soldi del PNRR che possono essere utilizzati tranquillamente per le infrastrutture». L’architetto Nigro ha tenuto a sottolineare l’importanza per tutta la provincia barese di quel nodo intermodale. «E Depalma che fa? – puntualizza il Comitato - Mette su una commissione con a capo nientepopodimeno che un ex Sindaco con tanti pallini, tra cui quello di uscire dal Consorzio ASI. Poveri noi. E invece di pensare alle infrastrutture per la zona ASI pensa a nuove ciclabili, a nuovi “chianconi” mangia-parcheggio tra i piedi dei malcapitati pedoni».

Come già riportato in un precedente articolo, molte delle idee urbanistiche di Depalma e della sua amministrazione, espresse anche pubblicamente prima della stesura della bozza del Pug, sono state bocciate proprio dalle poche cose chiare dette durante la conferenza. Il punto è che tutto adesso viene messo in una «nebbia indefinita – conclude il Comitato - che non promette ormai più nulla, né sui grandi bubboni che ci portiamo dietro, né sui tempi di questa nuova strumentazione urbanistica. Questo il lascito dell’amministrazione Depalma nelle poche parole chiare dette dai progettisti che la stessa amministrazione ha scelto per disegnare il futuro di Giovinazzo».