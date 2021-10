Presentata la bozza del Piano urbanistico generale

«Il Pug è stato concepito all’insegna della sostenibilità. Come renderla concreta? Trasformando gli ostacoli in opportunità, usando come parole d’ordine la rigenerazione, il recupero dell’esistente, la riqualificazione». Lo ha detto l’architetto Francesco Nigro, nel corso della presentazione della bozza del nuovo Piano urbanistico generale. Dalla costa alla campagna, il piano detta le linee guida di quello che sarà lo sviluppo di Giovinazzo per i prossimi 20 o 30 anni.

Partendo dalla conoscenza approfondita del territorio, la bozza del Pug cerca di rispondere anche a quello che dovrà essere il ruolo di Giovinazzo all’interno dell’Aera Metropolitana di Bari. Approfittando di quella che è la posizione strategica della città il cui territorio è «accessibilissimo», come dice Nigro, per la vicinanza dell’aeroporto di Palese, delle linee ferroviaria e stradale, delle zone industriali di Bari e Molfetta. L’idea progettuale, alla luce dello studio del territorio e del suo contesto, in qualche modo smentisce tutte quelle che erano le volontà, in senso urbanistico, dell’amministrazione comunale. A cominciare dalla zona Asi, su cui l’amministrazione in più occasioni aveva espresso il desiderio di uscire dal consorzio. E invece la necessità di individuare aree per lo sviluppo industriale e produttivo, sta portando lo stesso consorzio a valutare la possibilità di nuovi insediamenti industriali proprio nell’area compresa tra Giovinazzo e Bitonto, con l’aggiunta dell’importanza che riveste sempre più il polo logistico di Giovinazzo Terminal.

Anche in questo caso, la volontà dell’amministrazione di non considerare la possibilità delle Zes, le zone economiche speciali, si è rivelata miope, visto l’interesse crescente per quel polo logistico. Riconsiderando le possibilità che sia l’Asi che il polo logistico possono offrire allo sviluppo economico, la bozza del Pug cerca di ridisegnare dal punto divista urbanistico una area vasta che partendo dai confini con la città di Bitonto, si spinge fino alla linea ferroviaria di Giovinazzo. Ipotizzando ad esempio un’asse viario privilegiato e naturalmente infrastrutturato che colleghi il centro abitato con la zona Asi e un altro asse viario che colleghi in modo agevole il polo logistico con le aree industriali di Bari e Molfetta, evitando il passaggio di mezzi pesanti, come succede adesso, in parte del centro abitato.

Non è mancata una idea urbanistica su quella che è l’area ex industriale delle Afp. Anche in questo caso Nigro nel disegno del suo Pug ha immaginato interventi di recupero, che non smantellano l’esistente, ma che lo valorizzano, allacciandolo a tutta la città. L’idea progettuale riamane quella della sostenibilità, di minor consumo di territorio, riconsiderando per esempio la zona di espansione C3, altro punto nodale, su cui il Consiglio di Stato si è espresso riportando l’area a zona di espansione, ma che obiettivamente è sovradimensionata rispetto allo sviluppo demografico di Giovinazzo che, anzi, sta vivendo un regresso nel numero degli abitanti. «La zona C3 rimane tale – ha affermato Nigro – ma nulla vieta di andare in variante rispetto ai piani di lottizzazione esistenti, e immaginare un’area che offra servizi di ogni genere al resto della città». Stesso concetto vale per la C2, l’area di completamento in zona «Cappella».

Insomma il Pug cerca di sciogliere nodi che per anni hanno imbrigliato lo sviluppo di Giovinazzo dal punto di vista urbanistico, anche proponendo passi indietro rispetto a convinzioni precedenti, ma che possono ben integrarsi tra loro e guardare al futuro.