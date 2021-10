La Cgil e la Camera del Lavoro di Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele

«L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge». È questo il tema di fondo che vede il maggior sindacato dei lavoratori italiani scendere in piazza a Roma questo pomeriggio insieme alla Cisl e alla Uil. Pullman sono in partenza da Bari per la capitale con a bordo anche rappresentanze di giovinazzesi. Ma la mobilitazione non si ferma alla sola manifestazione romana. La Cgil e la Camera del Lavoro di Giovinazzo saranno in piazza Vittorio Emanuele domenica mattina dalle 10 alle 13 domenica mattina con un banchetto informativo sulle iniziative intraprese dall’organizzazione sindacale «a seguito degli assalti subiti il 9 ottobre presso la sede nazionale di Roma».