Depalma senza maggioranza, il consiglio comunale si conclude grazie ai regolamenti

Anche nella prosecuzione del consiglio comunale cominciato mercoledì e proseguito ieri pomeriggio è mancato il numero legale. Però, a differenza della prima convocazione, con il presidente del consiglio Alfonso Arbore costretto ad aggiornare la seduta della massima assise cittadina, i lavori sono andati avanti grazie alle norme dettate del regolamento, nonostante le assenze di tutti i consiglieri di opposizione e di tre consiglieri dei quella che dovrebbe essere ancora la maggioranza.

Ad essere assenti tra i ranghi della compagine che sostiene il sindaco Tommaso Depalma, Pietro Sifo, Angelo Lasorsa e Gianni del Giudice. Come è noto i tre consiglieri, insieme all’assessore alla Polizia Municipale, Salvatore Stallone, hanno dato vita ad un nuovo soggetto politico in discontinuità con l’attuale amministrazione. Il dato politico che emerge da queste assenze, è che il primo cittadino non ha più una maggioranza. Tra l’altro tra i «dissidenti» ci sarebbe pure il presidente del consiglio, che prima degli altri aveva dichiarato i suoi malumori nei confronti dell’amministrazione Depalma, anche se continua a dirigere i lavori dell’aula. Fatto questo che non è sfuggito al Comitato per la salute pubblica. «Dopo Arbore, che continua imperterrito a dirigere le sedute del Consilio comunale e a incassare la relativa indennità – commenta il Comitato a seguito dei lavori che si sono conclusi con soli 8 consiglieri presenti compreso il sindaco e presidente – adesso è la volta di un assessore: Salvatore Stallone. E che assessore!!!: Urbanistica, Attività Produttive, Polizia Locale e Promozione del Centro Antico. Assieme a lui hanno annunciato le loro distanze dalla maggioranza ben tre consiglieri comunali: Del Giudice, Lasorsa e Sifo. Tutti assieme hanno denunciato “inutili e deleteri personalismi e pantani partitici” e annunciato la formazione di un nuovo raggruppamento per la prossima tornata elettorale». In realtà Stallone a novembre scorso ha «perso» la delega all'urbanistica, anche se il sito del Comune continua ad attribuirgliela.

Quello che ha colpito il Comitato è l’assoluta mancanza di reazioni da parte di Depalma. «E ora che succede? – chiede il Comitato - Nessuno fiata. Depalma ride dalla persiana, ma spetta intanto a lui sciogliere i nodi». Il riferimento è al video prodotto dalla Città Metropolitana che vede tra i protagonisti il sindaco di Giovinazzo, che affacciato alla famigerata persiana installata sul porto invita a visitare la città. «Stallone – continua il Comitato - come assessore è un suo delegato. Le varie deleghe assessorili sono appunto concesse dal Sindaco. È nei suoi poteri riprendersele, magari per attribuirle ad altri. Lo farà o si continuerà così? Senza chiarezza. Senza maggioranza. Ma soprattutto senza alcuna dignità».

Per il Comitato «il velo si è squarciato. Questo è il volto autentico di lor signori: attaccati alla poltrona e all’indennità. Questa la loro eredità». Per la cronaca il consiglio comunale si è concluso con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno. Ovviamente nessuna discussione e lavori chiusi rapidamente.