Rinviato a questo pomeriggio il consiglio comunale per mancanza del numero legale

Assenze pesanti in consiglio comunale quelle dei consiglieri Pietro Sifo, Gianni Del Giudice e Angelo Lasorsa. I tre che hanno dato vita ad un nuovo soggetto politico in vista delle prossime amministrative che hanno dichiarati di voler agire in discontinuità con l’attuale amministrazione comunale. All’ordine del giorno per la seduta che si è conclusa prima del tempo per mancanza del numero legale due ratifiche urgenti di variazione sul bilancio di previsione e l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020.

Ma prima di questi punti all’ordine del giorno il numero legale è stato mantenuto dai consiglieri di opposizione, quelli di Primavera Alternativa e del Pd. Peer il solo arco di tempo necessario ad approvare il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, così come chiesto dall’Anci e recependo il desiderio dell’associazione Medaglie d’Oro al valor militare, a tutti i comuni italiani. Giovinazzo, grazie alla presenza in aula delle opposizioni, «per un forte senso delle istituzioni» – ha affermato il consigliere Gianni Camporeale (Pd) - è stato tra i primi comuni italiani ad approvare questa delibera. Al termine del voto, la delibera è stata approvata all’unanimità, i consiglieri di opposizione hanno abbandonato l’aula facendo così venir meno il numero legale. A questo punto il presidente del consiglio Alfonzo Arbore ha rinviato a questo pomeriggio, in seconda convocazione la prosecuzione dei lavori della massima assise cittadina.